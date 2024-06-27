Ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία αυξάνονται στη Γαλλία, πυροδοτούμενα από τον πόλεμο στη Γάζα και την ακροδεξιά ρητορική στο δημόσιο διάλογο, αναφέρει στην ετήσιά της έκθεσή της που δημοσιεύεται σήμερα η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γαλλίας, η CNCDH.

-Οι καταγγελίες για αντισημιτικές και αντιμουσουλμανικές ενέργειες αυξήθηκαν κατά 284% και 29% αντίστοιχα, ενώ άλλες μορφές ρατσιστικών ενεργειών αυξήθηκαν κατά 21%.

-Το 51% των ερωτηθέντων δεν αισθάνεται πλέον «στο σπίτι του» στη Γαλλία, σε σύγκριση με το 43% των Γάλλων πολιτών το 2022, γεγονός που οι συντάκτες της έκθεσης συνδέουν με την απόρριψη της μετανάστευσης. Το συναίσθημα αυτό αυξάνεται στο 91% μεταξύ των υποστηρικτών του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού» (RN) της Μαρίν Λεπέν.

-Το 43% των Γάλλων κατοίκων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι η ανασφάλεια οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση, σε σύγκριση με το 83% των υποστηρικτών του RN.

- Ωστόσο, το 69% δεν υποστηρίζει την ιδέα της «εθνικής προτίμησης» του RN, σύμφωνα με την οποία οι Γάλλοι θα πρέπει να προτιμώνται για θέσεις εργασίας, επιδόματα και στέγαση έναντι των αλλοδαπών.

Λεπέν και Γάζα επηρεάζουν την άνοδο του ρατσισμού

Ο «Εθνικός Συναγερμός» προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών με μια προεκλογική πλατφόρμα που υπόσχεται τον περιορισμό των δικαιωμάτων των μεταναστών στη Γαλλία, κάτι το οποίο η έκθεση αναφέρει ότι βρίσκεται σε "απόλυτη αντίθεση προς τις αξίες της ισότητας, της αδελφοσύνης και της ελευθερίας"( Liberté, Égalité, Fraternité), που είναι κατοχυρωμένες στο γαλλικό Σύνταγμα, και κάτι το οποίο ενθαρρύνει τις ρατσιστικές απόψεις.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά στα θέματα της ασφάλειας, της ταυτότητας και της μετανάστευσης.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει άνοδο του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας στη Γαλλία όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου.

«Εθνική προτίμηση»

«Το 2023 σημαδεύτηκε από μια έντονη μετακίνηση προς την απόρριψη του Άλλου, είτε σε απόψεις είτε σε ενέργειες. Η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση προκαλεί συστηματικά αντισημιτικές ενέργειες, οι οποίες κορυφώνονται σε σχέση με τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού στα παλαιστινιακά εδάφη. Αλλά αυτό το επίπεδο είναι χωρίς προηγούμενο. Ο νόμος περί μετανάστευσης που προτάθηκε από την κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2023 και απηχούσε την ιδέα του Εθνικού Συναγερμού περί 'εθνικής προτίμησης' και ο διάλογος γύρω από αυτόν ενίσχυσαν αυτή την ξενοφοβική τάση», αναφέρει η έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

