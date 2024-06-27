Τα χαμηλότερα ποσοστά στη χώρα του ο ακροδεξιός ηγέτης Τζόρνταν Μπαρντελά τα συγκεντρώνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Δεν είναι να απορεί κανείς, καθώς στο Σεν Ντενί, από τα πιο πυκνοκατοικημένα προάστια του Παρισιού, ένας στους 3 κατοίκους είναι μετανάστης.

Σε άρθρο του το Politico καταγράφει μια ρεαλιστική εικόνα στη συγκεκριμένη συνοικία η οποία συγκεντρώνει όλα όσα ο ακροδεξιός θέλει να αλλάξει στη χώρα του.

Ένας παραδοσιακός Γάλλος έμπορος τυριού είναι γείτονας με έναν χασάπη χαλάλ. Ένας πωλητής τηλεφώνου κάθεται δίπλα σε έναν πωλητή που πουλάει παραδοσιακά μουσουλμανικά ενδύματα και γυναίκες με χιτζάμπ περπατούν δίπλα σε νεαρούς επαγγελματίες του Παρισιού που μετακόμισαν στα προάστια αναζητώντας φθηνότερο ενοίκιο.

Για τον Μπαρντελά, ο οποίος έχει την ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός για την αντιμεταναστευτική Εθνική Συσπείρωση μετά από δύο γύρους βουλευτικές εκλογές στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου, αυτό δεν είναι ένα όραμα της Γαλλίας που ασπάζεται.

Μεγαλωμένος στο Σεν Ντενί, ο Μπαρντελά είπε ότι οι παιδικές του εμπειρίες τον ώθησαν να ασχοληθεί με την πολιτική. «Έχω βιώσει μέχρι τον πυρήνα το συναίσθημα του να γίνεις ξένος στη χώρα του. Έχω βιώσει τον εξισλαμισμό της γειτονιάς μου», έχει αναφέρει ο ίδιος.

Το προεκλογικό κλίμα, λίγες ημέρες πριν από τις ιστορικές πρόωρες εκλογές στη Γαλλία, στην κύρια αγορά του Σεν Ντενί κάθε άλλο από φιλικό είναι για τον Μπαρτνελά. Η περιοχή είναι γεμάτη από πολιτικούς ακτιβιστές, με προεκλογική εκστρατεία να κάνουν όλα τα κόμματα πλην της Εθνικής Συσπείρωσης (RN).

Τι λένε οι υποψήφιοι

«Υπάρχει μια σπλαχνική απόρριψη του RN εδώ», είπε ο Louis-Auxile Maillard, ο οποίος είναι υποψήφιος για το συντηρητικό κόμμα Les Républicains . «Ο τοπικός υποψήφιος του RN δεν μπορεί να βάλει το πρόσωπό του στις αφίσες του από φόβο αντεκδίκησης. Ο ίδιος έχω αντιμετωπίσει κάποια επιθετικότητα όταν οι άνθρωποι βλέπουν μπλε στα φυλλάδιά μου και με συσχετίζουν με [το RN]».

Υπάρχει ακόμη και ένα κενό σημείο όπου η επίσημη αφίσα του RN πρέπει να είναι κολλημένη σε διαφημιστικές πινακίδες μπροστά από εκλογικά τμήματα.

Ενώ το κόμμα βρίσκεται πολύ μπροστά από τους ανταγωνιστές του σε εθνικό επίπεδο, το Saint-Denis είναι ένας κόσμος διαφορετικός.

Εκτός από μια μεγάλη ανατροπή, η εκλογική περιφέρεια του Σεν Ντενί θα παραμείνει σταθερά στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Το μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Stéphane Peu υποστηρίζεται από μια ευρεία αριστερή συμμαχία που περιλαμβάνει το δικό του κόμμα, το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα France Unbowed του Jean-Luc Mélenchon, τους Σοσιαλιστές και τους Πράσινους. Πριν από δύο χρόνια, αυτός ο συνασπισμός τον βοήθησε να κερδίσει άνετα την επανεκλογή με σχεδόν το 80 τοις εκατό των ψήφων στον δεύτερο γύρο έναντι ενός υποψηφίου που υποστήριξε τον κεντρώο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η απογοήτευση με τους πολιτικούς υπερβαίνει την ακροδεξιά και τις πολιτικές της απέναντι στους μουσουλμάνους, οι οποίες περιλαμβάνουν σχέδια για την τελική απαγόρευση της χρήσης χιτζάμπ σε δημόσιους χώρους.

Πολλοί κάτοικοι του Σεν Ντενί είπαν ότι είχαν προσβληθεί από νομοθεσία που ψηφίστηκε υπό την προεδρία Μακρόν, συμπεριλαμβανομένου ενός νομοσχεδίου για την καταπολέμηση του « ισλαμιστικού αποσχιστισμού », τον οποίο οι επικριτές είπαν ότι στιγματίζει μειονότητες, και την απόφαση να απαγορευτούν οι αμπάγια , τα μακριά φορέματα που φορούσαν ορισμένες μουσουλμάνες.

Οι επικριτές των μέτρων που λήφθηκαν υπό τον Μακρόν προέρχονται από το κίνημα France Unbowed (LFI) του Μελανσόν, το οποίο έχει εκφράσει επανειλημμένα τις απόψεις του ενάντια σε αυτό που αντιλαμβανόταν ως ισλαμοφοβικές πολιτικές. Αυτή η στάση μπορεί να αποδώσει καρπούς: Περίπου το 62% των μουσουλμάνων ψηφοφόρων επέλεξαν τους υποψηφίους του France Unbowed στις ευρωεκλογές στις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του IFOP . Στο Saint-Denis, το LFI σημείωσε πάνω από 50% στην ψηφοφορία, σε σύγκριση με λιγότερο από 10% σε εθνικό επίπεδο.

Η απογοήτευση με τους πολιτικούς υπερβαίνει την ακροδεξιά και τις πολιτικές της απέναντι στους μουσουλμάνους.

Άλλοι στα αριστερά δεν έχουν υιοθετήσει την ίδια προσέγγιση και η διαφορά φαίνεται στις θέσεις τους για το νομοσχέδιο για τον «αντι-αποσχισμό».

Το νομοσχέδιο περιέχει νομικά εργαλεία για την επέκταση της γαλλικής αρχής της κοσμικότητας, η οποία απαγορεύει στους δημόσιους υπαλλήλους να φορούν επιδεικτικά θρησκευτικά σύμβολα όπως η μουσουλμανική μαντίλα, και εισήγαγε αυστηρότερο έλεγχο των ξένων δωρεών σε θρησκευτικές οργανώσεις. Ο Μακρόν πρότεινε τη νομοθεσία το 2020, καθώς η Γαλλία παρασύρθηκε από μια σειρά επιθέσεων από ισλαμιστικές ομάδες.

Ενώ ολόκληρη η ομάδα France Unbowed του Mélenchon ψήφισε κατά του νομοσχεδίου «αντι-αποσχιστισμού», οι περισσότεροι κομμουνιστές βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή του Saint-Denis Peu, απείχαν.

Δεδομένων των διαιρέσεων εντός της αριστεράς σε αυτό και σε άλλα θέματα, ο Πέου θα αντιμετωπίσει μια πρόκληση από την αριστερά του στις εκλογές της 30ης Ιουνίου που θα διοργανώσει ο Ανασέ Καζίμπ, ένας 37χρονος σιδηροδρομικός και εκπρόσωπος του τροτσκιστικού κινήματος Μόνιμης Επανάστασης.

Ο Kazib μεγάλωσε στο Sarcelles, ένα άλλο φτωχό προάστιο του Παρισιού με μεγάλη κοινότητα μεταναστών, αφού οι γονείς του μετακόμισαν στη Γαλλία από το Μαρόκο. Ο ακροαριστερός ακτιβιστής έχει χτίσει την υποψηφιότητά του από τη βάση στην εμπειρία του από τις οικονομικές δυσκολίες και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του Σεν Ντενί.

Πηγή: skai.gr

