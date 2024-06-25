Πέντε ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία η προεκλογική αντιπαράθεση κορυφώνεται, ενώ από σήμερα το μεσημέρι άρχισαν να ψηφίζουν μέσω Διαδικτύου οι πρώτοι Γάλλοι και ειδικότερα όσοι από το ενάμισι εκατομμύριο των Γάλλων που ζει εκτός Γαλλίας έχουν επιλέξει την ηλεκτρονική ψήφο.

Η σχετική πλατφόρμα του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών άνοιξε το μεσημέρι (ώρα Γαλλίας), και θα παραμείνει ανοιχτή ως και την Πέμπτη, ενώ προβληματική ήταν η λειτουργία της τις πρώτες ώρες. Επίσης όπως έγινε γνωστό από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών περίπου 1,3 εκατομμύριο Γάλλοι έκαναν ήδη χρήση του δικαιώματός τους να εξουσιοδοτήσουν άλλον πολίτη να ψηφίσει αντ' αυτών.

Η πρώτη επίσημη τηλεοπτική προεκλογική αντιπαράθεση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ, όπου θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ από την παράταξη Μακρόν, ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός Ζορντάν Μπαρντελά και ο Μανουέλ Μπομπάρ από την πλευρά του νέου Λαϊκού Μετώπου της αριστεράς.

Έντονες είναι τέλος οι αντιδράσεις από τον χώρο της αντιπολίτευσης κατά του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι τα εκλογικά προγράμματα των ακραίων κομμάτων οδηγούν τη Γαλλία σε εμφύλιο πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

