Αν κάποιος έχει υπάρξει πυλώνας σταθερότητας τα τελευταία 14 χρόνια αναταράξεων στη βρετανική πολιτική σκηνή, αυτός είναι ο Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Και τώρα, με τις βουλευτικές εκλογές να πλησιάζουν στις 4 Ιουλίου, ο ηλικιωμένος γατούλης πιθανόν να υποδεχτεί τον έκτο πρωθυπουργό του.

Ήδη, ο Λάρι έχει γνωρίσει πέντε Συντηρητικούς πρωθυπουργούς και -αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις- σύντομα θα γνωρίσει και τον πρώτο Εργατικό πρωθυπουργό στη ζωή του.

Η αποχώρηση του απερχόμενου πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ θα σημάνει και την ταυτόχρονη αποχώρηση του πρωθυπουργικού λαμπραντόρ, της Νόβα. Όχι ότι θα τον νοιάξει τον Λάρι.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του Σούνακ, την Ακσάτα Μούρτι, οι δυό τους είχαν κάποιες "έντονες αντιπαραθέσεις". Φυσικά πάντα επικρατούσε ο Λάρι.

Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ είπε πρόσφατα στο BBC ότι η οικογένειά του έχει μια γάτα, τον Τζότζο, τον οποίο τα παιδιά του κακομαθαίνουν περισσότερο απ' ό,τι ο ίδιος.

Εχουν επίσης και ένα χάμστερ, τον Μπέαρ, όπως είπε στην εφημερίδα Metro. Αλλά μένει να φανεί αν κάποιο από τα δύο κατοικίδια--ή και τα δύο--θα μετακομίσει στην Ντάουνινγκ Στριτ σε περίπτωση εκλογικής του νίκης.

Ο Λάρι υπερασπίζεται με πάθος την περιοχή του, συχνά δίνοντας μάχη για να επικρατήσει του αντιπάλου του στο υπουργείο Εξωτερικών, του γάτου Πάλμερστον.

Τελικά ο εχθρός αποσύρθηκε στην εξοχή.

Κάτι αλεπουδίτσες που εμφανίστηκαν στην πρωτεύουσα και κάτι ανυποψίαστα περιστέρια εκδιώχθηκαν χωρίς δεύτερη κουβέντα παρότι ένας φτερωτός παρείσακτος γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τα νύχια του με τους δημοσιογράφους να παρακολουθούν έντρομοι.

Μακροβιότητα

Ο Λάρι έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην Ντάουνινγκ Στριτ στις 15 Φεβρουαρίου του 2011 αφού υιοθετήθηκε από καταφύγιο του Μπάτερσι στο νότιο Λονδίνο.

Είχε «στρατολογηθεί» από τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον για να απαλλάξει την πρωθυπουργική κατοικία από τα ποντίκια, γι' αυτό και του δόθηκε το επίσημο αξίωμα του "Αρχικυνηγός Ποντικών".

Ωστόσο, με εξαίρεση κάποιες πρώτες επιτυχίες, οι επιδόσεις του σε αυτό τον τομέα ήταν μάλλον υποτονικές.

Ο ίδιος ο Κάμερον προσπάθησε να διαψεύσει τις φήμες ότι δεν τα πήγαιναν καλά με τον Λάρι. Οι δημοσιογράφοι πάντως, που καλύπτουν το πολιτικό ρεπορτάζ, είπαν από την αρχή ότι ο Λάρι ήταν πολύ φιλικός μαζί τους

Για τις επερχόμενες εκλογές ο Λάρι έχει ήδη αναρτήσει το μανιφέστο του στον επίσημο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: @Number10cat.

«Δεν ψηφίζω στις βουλευτικές εκλογές, αλλά θα πρέπει να συγκατοικήσω με όποιον εκλέξετε. Χωρίς πίεση», ανέφερε μια από τις αναρτήσεις του μετά την ανακοίνωση από τον Σούνακ της ημερομηνίας των εκλογών στις 22 Μαΐου.

«Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, εδώ θα είμαι εγώ για να ελέγχω τα πράγματα», έγραφε μια άλλη.

Ερωτηθείς από το AFP με αφορμή την 10η επέτειο την άφιξής του στην πρωθυπουργική κατοικία, ο Λάρι (μέσω του προσώπου εκείνου που χειρίζεται τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) αποκάλυψε το μυστικό της μακροβιότητάς του: «Το βασικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος εδώ. Οι πολιτικοί απλώς συγκατοικούν μαζί μου για λίγο μέχρι να απολυθούν. Όλοι τους αντιλαμβάνονται, αργά ή γρήγορα, ότι εγώ είμαι αυτός που κάνει κουμάντο εδώ μέσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

