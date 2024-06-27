Εάν λατρεύεται τα άλογα αλλά το βαλάντιό σας δεν σας επιτρέπει να κάνετε ιππασία, μην στενοχωριέστε και μην απελπίζεστε! Πάρτε ένα ξύλινο ραβδί διακοσμημένο με ένα ψεύτικο κεφάλι αλόγου και ξεκινήστε να… καλπάζετε τρέχοντας και πηδώντας, σαν να καβαλάτε αληθινό άλογο.

Φοβάστε ότι θα φαίνεστε αστείοι; Κακώς!

Το Hobby horsing (χόμπι ιππασίας) είναι ένα ανεπίσημο άθλημα, το οποίο όμως λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από χιλιάδες λάτρεις σε όλο τον κόσμο - μικρούς και μεγάλους - που προπονούνται και πηγαίνουν σε αγώνες ιπποδρομίας (;) μέσα σε κλειστά γυμναστήρια.

VIDEO: Straddle a wooden stick decorated with a pretend, but laboriously decorated, horse's head and off you go as if you were riding a real horse. Hobby horsing is an unofficial sport but one that is taken very seriously by thousands of enthusiasts around the world. pic.twitter.com/Iv7Hxj2sHx — AFP News Agency (@AFP) June 27, 2024

Ενδεικτικά, περίπου 2.000 άνθρωποι- χώρια οι αθλητές – παρακολούθησαν τον Ιούλιο του 2023 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Hobby Horsing που έγινε στη Φινλανδία και οι διοργανωτές αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον για φέτος ολοένα και αυξάνεται...

Πηγή: skai.gr

