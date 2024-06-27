Λογαριασμός
Η «ψεύτικη» ιππασία είναι το νέο χόμπι, με χιλιάδες λάτρεις σε όλο τον κόσμο – Δείτε βίντεο 

Φοβάστε ότι θα φαίνεστε αστείοι; Κακώς! Υπάρχει μέχρι και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Hobby Horsing

Hobby horsing

Εάν λατρεύεται τα άλογα αλλά το βαλάντιό σας δεν σας επιτρέπει να κάνετε ιππασία, μην στενοχωριέστε και μην απελπίζεστε! Πάρτε ένα ξύλινο ραβδί διακοσμημένο με ένα ψεύτικο κεφάλι αλόγου και ξεκινήστε να… καλπάζετε τρέχοντας και πηδώντας, σαν να καβαλάτε αληθινό άλογο. 

Φοβάστε ότι θα φαίνεστε αστείοι; Κακώς!

Το Hobby horsing (χόμπι ιππασίας) είναι ένα ανεπίσημο άθλημα, το οποίο όμως λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από χιλιάδες λάτρεις σε όλο τον κόσμο - μικρούς και μεγάλους - που προπονούνται και πηγαίνουν σε αγώνες ιπποδρομίας (;) μέσα σε κλειστά γυμναστήρια. 

Ενδεικτικά, περίπου 2.000 άνθρωποι- χώρια οι αθλητές – παρακολούθησαν τον Ιούλιο του 2023  το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Hobby Horsing που έγινε στη Φινλανδία και οι διοργανωτές αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον για φέτος ολοένα και αυξάνεται...

