Στις 6 Οκτωβρίου 2023, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) διεξήγαγαν ιατρικές παρεμβάσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Εκείνη την ημέρα, φρόντιζαν ασθενείς στη Γάζα που είχαν τραυματιστεί από τις λεγόμενες σφαίρες πεταλούδας, οι οποίες εκτοξεύτηκαν από ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές εναντίον ανθρώπων που διαμαρτύρονταν για εβδομάδες πριν από τον πόλεμο που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου, μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ και το μακελειό στα κιμπούτς.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάιο του 2023, οι MSF γύρισαν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο απεικονίζει μερικές από τις προκλήσεις και τις ελλείψεις που υπήρχαν στα νοσοκομεία του Παλαιστινιακού θύλακα πριν από τον πόλεμο.

Ωστόσο, καταδεικνύει επίσης ότι πριν από τον Οκτώβριο, υπήρχε ένα ισχυρό και λειτουργικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα, το οποίο προσέφερε προηγμένη χειρουργική περίθαλψη, έρευνα και διαχείριση της μικροβιακής αντοχής, μεταξύ άλλων.

Σήμερα αυτό το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δεν υπάρχει πλέον, έχει συστηματικά διαλυθεί από τους βομβαρδισμούς, τις μάχες, τις δολοφονίες, τις κακοποιήσεις και τις συλλήψεις επαγγελματιών υγείας και ασθενών.

Όπως διηγούνται Αμερικανοί υγειονομικοί που επέστρεψαν από τον παλαιστινιακό θύλακα, στα λίγα νοσοκομεία που παραμένουν όρθια στη Λωρίδα της Γάζας πολλοί ασθενείς πεθαίνουν από μολύνσεις λόγω της έλλειψης επιδέσμων, γαντιών, μασκών ή σαπουνιού.

Επίσης, οι γιατροί πρέπει να λάβουν αδύνατες αποφάσεις, όπως να σταματήσουν να φροντίζουν τα σοβαρά εγκαύματα ενός 7χρονου αγοριού λόγω έλλειψης επιδέσμων και επειδή πιθανόν θα πεθάνει ούτως ή άλλως..

Το βίντεο είναι αποκαλυπτικό της κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκομεία της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.