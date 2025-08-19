Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ υπονομεύει την κληρονομιά του Τραμπ στην υγεία

Του Michael R. Bloomberg

Για τους ηγέτες στον χώρο των επιχειρήσεων, η αποτυχία να διδαχθούν τα μαθήματα μιας κρίσης μπορεί να είναι καταστροφική. Για τους ηγέτες της κυβέρνησης, όταν διακυβεύονται εκατομμύρια ζωές, οι συνέπειες μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικότερες. Δυστυχώς, εκεί φαίνεται να κατευθύνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της διαφωνίας που έχει ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ με τον προϊστάμενό του, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγη ιστορία: Στις 10 Ιανουαρίου 2020, ένας Κινέζος επιστήμονας ανάρτησε τη γενετική αλληλουχία ενός «μυστηριώδους ιού» που είχε αρρωστήσει δεκάδες και είχε προκαλέσει τουλάχιστον έναν θάνατο. Σαράντα δύο ημέρες αργότερα, καθώς η Covid-19 εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο, ερευνητές κοντά στη Βοστώνη έστειλαν την πρώτη παρτίδα ενός πειραματικού εμβολίου στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές. Τρεις μήνες μετά, ο Τραμπ ανακοίνωσε την Επιχείρηση Warp Speed, μια προσπάθεια ύψους 18 δισ. δολαρίων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, έγκρισης και διανομής εμβολίων.

Μέσα σε έναν χρόνο, είχαν χορηγηθεί δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο, σώζοντας εκατομμύρια ζωές, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών. Όπως είπε ο ίδιος ο Τραμπ: «Η Επιχείρηση Warp Speed, είτε είσαι Δημοκρατικός είτε Ρεπουμπλικανός, ήταν ένα από τα πιο απίστευτα επιτεύγματα που έχουν γίνει ποτέ σε αυτή τη χώρα». Είχε απόλυτο δίκιο, αλλά ο υπουργός Υγείας του διαφωνεί. Το ερώτημα είναι: θα επιτρέψει ο Τραμπ στον Κένεντι να καταστρέψει την κληρονομιά του;

Πρόσφατα, ο Κένεντι ακύρωσε συμβάσεις ύψους 500 εκατ. δολαρίων για την έρευνα και ανάπτυξη των λεγόμενων εμβολίων messenger RNA. Η δικαιολογία του ότι η τεχνολογία mRNA είναι αναποτελεσματική έναντι των αναπνευστικών λοιμώξεων, είναι λανθασμένη. Ο διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, Τζέι Μπατατσάρια, ασφαλώς το γνωρίζει αυτό, γι’ αυτό και στη συνέχεια επικαλέστηκε διαφορετική αιτιολογία: ότι δεν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτήν.

Ο Μπατατσάρια δεν ανέφερε, φυσικά, ότι ο Κένεντι έχει τροφοδοτήσει αυτή τη δημόσια δυσπιστία. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή απάντηση στις παρανοήσεις γύρω από σωτήρια φάρμακα δεν είναι να σηκώνεις τα χέρια ψηλά, να ακυρώνεις τη χρηματοδότηση και να αποχωρείς. Είναι να χρησιμοποιείς τη δύναμη του δημόσιου βήματος για να φέρεις κοντά την κοινωνία, την κοινότητα, την εκκλησία, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους ηγέτες ώστε να διαδοθούν τα γεγονότα και να ξεπεραστούν οι δισταγμοί. Αυτό είναι ηγεσία.

Μη μένοντας ικανοποιημένος με τη διάδοση παραπληροφόρησης και την παύση των υφιστάμενων έργων, ο Κένεντι ουσιαστικά τερμάτισε και την πρόσθετη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την έρευνα στα εμβόλια mRNA. Οι δύο αυτές αποφάσεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές αμερικανικές ζωές.

Για να κατανοήσει κανείς την κλίμακα του κινδύνου που δημιουργεί ο Κένεντι, χρειάζεται να αντιληφθεί πόσο επαναστατικά είναι τα εμβόλια mRNA. Για πολλές δεκαετίες, τα παραδοσιακά εμβόλια χορηγούσαν σε έναν υγιή άνθρωπο ένα μικρό μέρος ενός νεκρού ή εξασθενημένου ιού. Αυτό διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αντισώματα, τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό από σοβαρή λοίμωξη όταν συναντήσει τον πραγματικό ιό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται εκατομμύρια αυγά κότας για την ανάπτυξη και παραγωγή αυτών των εμβολίων, με εκκόλαψη των ιών. Σε άλλες περιπτώσεις, καλλιέργειες κυττάρων αναπτύσσονται σε βιοαντιδραστήρες. Και οι δύο διαδικασίες είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες.

Τα νέα εμβόλια mRNA αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα. Το messenger RNA είναι μια αλυσίδα γενετικού κώδικα που δίνει οδηγίες στα κύτταρα. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες εργάζονταν ώστε να σχεδιάσουν μια συνθετική μορφή mRNA, η οποία στη συνέχεια θα έλεγε στον οργανισμό να καταπολεμήσει συγκεκριμένες λοιμώξεις. Μια τέτοια ανακάλυψη, θεωρητικά, θα επέτρεπε στους φαρμακευτικούς παραγωγούς να κατασκευάσουν εμβόλιο χωρίς να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο τον ιό, μειώνοντας έτσι μήνες από τον χρόνο ανάπτυξης. Κι όμως, παρά τις σημαντικές προόδους, ένα εμβόλιο mRNA δεν είχε ποτέ παραχθεί ή δοκιμαστεί σε μαζική κλίμακα.

Η Επιχείρηση Warp Speed βοήθησε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να παραχθούν εμβόλια σε χρόνο-ρεκόρ. Η ταχύτητα αυτής της ανακάλυψης γέννησε εξωφρενικές θεωρίες ότι τα εμβόλια αλλάζουν το DNA, ότι εμφυτεύουν μικροτσίπ στο σώμα, ότι προκαλούν στειρότητα. Όλα ήταν ανοησίες, η απόλυτη «ψευδής είδηση». Όμως διαδόθηκαν από σκεπτικιστές όπως ο Κένεντι. Αναρίθμητες μελέτες απέδειξαν ότι τα εμβόλια ήταν ασφαλή, ενώ οι δύο επιστήμονες πίσω από την ανάπτυξή τους τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ.

Η παραπληροφόρηση δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, αλλά ο Κένεντι μπορεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα τηλεφώνημα από τον Λευκό Οίκο που θα του δίνει εντολή να ανακαλέσει τις πρόσφατες αποφάσεις του. Διαφορετικά, όταν ξεσπάσει η επόμενη πανδημία, άλλες χώρες –συμπεριλαμβανομένης της Κίνας– θα είναι έτοιμες να διαθέσουν εμβόλιο μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί επιστήμονες θα παλεύουν με ξεπερασμένη τεχνολογία και οι πολίτες θα περιμένουν στην ουρά.

Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, του οποίου η ψήφος ήταν καθοριστική για την επικύρωση του Κένεντι, εξέφρασε την απογοήτευσή του την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι ο υπουργός «παρέδωσε στην Κίνα μια σημαντική τεχνολογία» και υπονομεύει τους στόχους της κυβέρνησης. Έχει δίκιο. Κι όμως, τόσο ο Κάσιντι όσο και οι συνάδελφοί του στο Κογκρέσο παραμένουν θεατές, ενώ ο Κένεντι θέτει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές.

Χωρίς κυβερνητική ηγεσία, ο ιδιωτικός τομέας είναι απίθανο να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό. Η έρευνα για θεραπείες απέναντι σε μια υποθετική πανδημία είναι οικονομικά ριψοκίνδυνη επομένως η δημόσια χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση ζωών.

Οι αποφάσεις του Κένεντι θα έχουν επίσης αποτρεπτική επίδραση σε άλλες πιθανές εφαρμογές της τεχνολογίας mRNA, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών για τον διαβήτη τύπου 1, το HIV, τις γενετικές ασθένειες και πλήθος άλλων παθήσεων, ιδιαίτερα τον καρκίνο.

Αυτό αξίζει να τονιστεί: η έρευνα mRNA θα μπορούσε να οδηγήσει σε θεραπεία για τον καρκίνο. Πόσοι Αμερικανοί που έχουν συγγενείς που πάσχουν από καρκίνο είναι έτοιμοι να τους θυσιάσουν στις παράλογες φοβίες του Κένεντι;

Ο Λευκός Οίκος πρέπει να θυμηθεί και να γιορτάσει το εξαιρετικό επίτευγμα της πρώτης του θητείας και να το χτίσει περαιτέρω, βάζοντας φρένο στον Κένεντι. Αν το κάνει, ο πρόεδρος που επιτάχυνε την ανάπτυξη του εμβολίου για την Covid μπορεί να γραφτεί στην Ιστορία ως εκείνος που έδωσε ώθηση και στην ανακάλυψη της θεραπείας για τον καρκίνο και άλλες ασθένειες.

