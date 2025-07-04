FT: Οι ΗΠΑ απειλούν την ΕΕ με δασμούς 17% στις εξαγωγές τροφίμων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν να επιβάλλουν δασμούς 17% στις αγροτικές εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κίνηση που κλιμακώνει επικίνδυνα την εμπορική αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες ενόψει της προθεσμίας της 9ης Ιουλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί γενναίες παραχωρήσεις από την ΕΕ, προειδοποιώντας ότι, χωρίς συμφωνία, θα προχωρήσει σε δασμούς 20% σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Παράλληλα, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο με Ευρωπαίους διπλωμάτες να δηλώνουν την Παρασκευή ότι δεν έχει επιτευχθεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Η ΕΕ, έχοντας εγκαταλείψει πλέον την ελπίδα για μια συνολική συμφωνία έως την προθεσμία της 9ης Ιουλίου, εξετάζει τώρα την επέκταση του υφιστάμενου καθεστώτος για να αποφύγει τις προαναγγελθείσες αυξήσεις δασμών.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες αναφέρουν ότι το δεύτερο πακέτο αντίμετρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίστηκε στα 72 δισ. ευρώ, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη των 95 δισ. ευρώ.

Σε δημοσίευμά του οι Financial Times, αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει να πλήξουν τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της ΕΕ με δασμούς 17%, σε μια δραματική κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης με τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση των συζητήσεων.

Η απαίτηση της τελευταίας στιγμής ήρθε λίγο πριν την προθεσμία της 9ης Ιουλίου για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας. Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τότε, οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι θα επιβάλουν δασμούς 20% σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τις Βρυξέλλες ευρείες εξαιρέσεις από κανονισμούς για τις αμερικανικές εταιρείες και μείωση του εμπορικού πλεονάσματος της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, ενημερώθηκε για το αίτημα σε συναντήσεις στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, και στη συνέχεια το διαβίβασε στους 27 πρέσβεις των κρατών-μελών την Παρασκευή.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει σε μια «κατ’ αρχήν συμφωνία» που θα επιτρέψει τη συνέχιση των συνομιλιών. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον πιέζει για δεσμευτικές συμφωνίες έως την προθεσμία του Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

