Ο χρόνος έχει εξαντληθεί για τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ που επιθυμούν να κλείσουν συμφωνίες πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Επιστολές θα αρχίσουν να αποστέλλονται στις χώρες από σήμερα Παρασκευή, για να τις ενημερώσουν για τους δασμολογικούς συντελεστές που θα αντιμετωπίσουν στις εισαγωγές προς τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

«Μέχρι τις 9 Ιουλίου θα έχουν αποσταλεί σε όλους», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Bloomberg. «Θα κυμαίνονται από δασμούς 10% ή 20% μέχρι δασμούς 60% ή 70%»

Ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής επικεντρωθεί στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, αν και έχει καταφέρει να πετύχει μόνο τρεις μέχρι στιγμής.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι περίπου 100 εταίροι πιθανότατα θα δουν ένα ελάχιστο ποσοστό 10% την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι αναμένει μια «πληθώρα» συμφωνιών να υλοποιηθεί πριν από την προθεσμία.

Πώς έχει η κατάσταση για τους μεγαλύτερους εταίρους των ΗΠΑ

Κίνα: Οι ΗΠΑ έχουν χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές προς την Κίνα για λογισμικό σχεδιασμού τσιπ και αιθάνιο, ένα σημάδι ότι οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών υποχωρούν, αφού συμφώνησαν τον Μάιο σε ένα πλαίσιο για να προχωρήσουν προς μια ευρύτερη εμπορική συμφωνία. Εταιρείες λογισμικού όπως η Synopsys και η Cadence δήλωσαν ότι θα πωλούν πλέον ξανά τα εργαλεία σχεδιασμού τσιπ τους σε Κινέζους πελάτες. Οι ΗΠΑ επίσης ήραν τους περιορισμούς στις εξαγωγές αιθανίου προς την Κίνα που είχαν θέσει μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, σημειώνει το Yahoo Finance.

Βιετνάμ: Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ, η οποία θα δει τις εισαγωγές της χώρας να αντιμετωπίζουν δασμό 20% - χαμηλότερο από το 46% που είχε απειλήσει τον Απρίλιο. Είπε επίσης, ότι τα βιετναμέζικα προϊόντα θα αντιμετωπίζουν υψηλότερο δασμό 40% σε οποιαδήποτε μεταφόρτωση - όταν τα αγαθά που αποστέλλονται από το Βιετνάμ προέρχονται από άλλη χώρα, όπως η Κίνα. Πολλά αμερικανικά προϊόντα δεν θα αντιμετωπίσουν δασμούς κατά την εισαγωγή στο Βιετνάμ.

Ιαπωνία: Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία είχαν αποτύχει, λέγοντας ότι θα αναγκάσει τη χώρα να αποδεχτεί υψηλότερους δασμούς «30%, 35% ή όποιον αριθμό καθορίσουμε».

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να αποδεχθεί έναν καθολικό δασμό 10% σε πολλές από τις εξαγωγές της, αλλά επιδιώκει εξαιρέσεις για φαρμακευτικά προϊόντα, αλκοόλ, ημιαγωγούς και αεροσκάφη στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας. Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-ΕΕ θα συνεχιστούν μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς 50% στις εισαγωγές της ΕΕ.

Καναδάς: Ο Καναδάς έχει καταργήσει τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών που επρόκειτο να επηρεάσει μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών έχουν ξαναρχίσει και στοχεύουν σε μια συμφωνία μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

