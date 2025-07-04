Το πρώτο του σχόλιο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ο Ίλον Μασκ σήμερα, Παρασκευή, ο οποίος επί εβδομάδες το κατακεραύνωνε.

Ο Μασκ υποστήριξε μια ανάρτηση στο X του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Ραντ Πολ από το Κεντάκι, ο οποίος σχολίασε ότι ο προϋπολογισμός του νομοσχεδίου «εκτινάσσει το έλλειμμα» και συνεχίζει ένα μοτίβο «βραχυπρόθεσμης πολιτικής αντί για μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε οριακά το νομοσχέδιο «One Big Beautiful Bill Act» την Πέμπτη, στέλνοντάς το στον Τραμπ για να το υπογράψει.

Το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου έχει δηλώσει ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να προσθέσει 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στα 36,2 τρισεκατομμύρια δολάρια του χρέους των ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία. Ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει τον οργανισμό «κομματικό» και έχει διαψεύσει επανειλημμένα τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τρισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικές περικοπές, αυξημένες δαπάνες για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης και μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση του Medicaid και άλλων προγραμμάτων.

Επίσης, μειώνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις και την υποστήριξη για την ηλιακή και αιολική ενέργεια και τα ηλεκτρικά οχήματα, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο για τον Μασκ, του οποίου οι εταιρείες επωφελούνται από τα προγράμματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.