Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των δικαστών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διοργάνωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην οποία συμμετείχαν 1.618 μέλη της, από τον συνολικό αριθμό των 2.526 εγγεγραμμένων στο σύστημα. Το ποσοστό συμμετοχής, χαρακτηρίζεται από την Ένωση «ποσοστό ρεκόρ που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και κάθε προσδοκία, γεγονός που φανερώνει την έντονη ανησυχία και τον βαθύ προβληματισμό των μελών μας».

Οι δικαστές, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τον νέο Κώδικα, απάντησαν σε 7 ερωτήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν μπορεί να αγνοήσει τις θέσεις του Δικαστικού Σώματος το οποίο γνωρίζει πολύ καλά και προειδοποιεί για την σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας του δικαιοδοτικού έργου σε περίπτωση που υιοθετηθούν συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου».

Τέλος, η Ένωση, «καλεί την ηγεσία του υπουργείου και τον Πρωθυπουργό της χώρας, να ακούσουν προσεκτικά τις εύλογες επιφυλάξεις μας και να προβούν στις ανάλογες νομοθετικές διορθώσεις».

Ειδικότερα, μεταξύ των ερωτημάτων ήταν εάν το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως έχει εισαχθεί στη διαβούλευση, μπορεί να συμβιβάσει την ταχύτητα με μια στοιχειώδη εγγύηση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων, ψήφισαν 1.611 δικαστές, εκ των οποίων οι 1.571 είπαν όχι και 40 είπα ναι.

Στο ερώτημα εάν πιστεύετε ότι η εκκίνηση του χρόνου χρέωσης των υποθέσεων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα από την πραγματική παράδοση ολοκληρωμένου φακέλου και όχι από τη συζήτηση, ψήφισαν 1.608 δικαστές, εκ των οποίων οι 1.590 είπαν ναι και οι 18 είπαν όχι.

Στο ερώτημα, εάν πιστεύετε ότι η θέσπιση διαδικασίας προληπτικής ενημέρωσης του προϊσταμένου του δικαστηρίου της επιθεώρησης και των διαδίκων για την ενδεχόμενη υπέρβαση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης, προσβάλλει την ανεξαρτησία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του δικαστικού λειτουργού, ψήφισαν 1.603 και είπαν ναι οι 1573 και όχι 30.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

