FT: H Κίνα χτίζει τεράστιο στρατιωτικό κέντρο, δέκα φορές μεγαλύτερο από το Πεντάγωνο

Ο στρατός της Κίνας κατασκευάζει ένα τεράστιο συγκρότημα στο δυτικό Πεκίνο, το οποίο οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι θα χρησιμοποιήσει ως στρατιωτικό κέντρο διοίκησης για καιρό πολέμου - πολύ μεγαλύτερο από το Πεντάγωνο - σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι δορυφορικές εικόνες που έχουν περιέλθει στην κατοχή των Financial Times και εξετάζονται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δείχνουν ένα εργοτάξιο έκτασης περίπου 1.500 στρεμμάτων 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου με βαθιές τρύπες που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, θα στεγάσουν μεγάλα καταφύγια για την προστασία των Κινέζων στρατιωτικών ηγετών κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σύγκρουσης - συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως ενός πυρηνικού πολέμου.

Αρκετοί νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την τοποθεσία, η οποία θα αποτελέσει το μεγαλύτερο στρατιωτικό κέντρο διοίκησης στον κόσμο - και τουλάχιστον 10 φορές το μέγεθος του Πενταγώνου.

Με βάση την αξιολόγηση των δορυφορικών εικόνων που εξέτασαν οι FT, η κύρια κατασκευή ξεκίνησε στα μέσα του 2024. Τρία άτομα με γνώση της κατάστασης δήλωσαν ότι ορισμένοι αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών ονόμασαν το έργο «Στρατιωτική Πόλη του Πεκίνου».

Η κατασκευή λαμβάνει χώρα καθώς ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (σ.σ. οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας - PLA) αναπτύσσει νέα όπλα και σχέδια ενόψει της επετείου των 100 χρόνων του το 2027. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει επίσης διατάξει τον PLA να έχει αναπτύξει την ικανότητα να επιτεθεί στην Ταϊβάν μέχρι τότε.

Ο PLA επεκτείνει επίσης με ταχύτητα το οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων και εργάζεται για την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων κλάδων του.

«Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό το νέο προηγμένο υπόγειο καταφύγιο διοίκησης για τη στρατιωτική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Σι ως προέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, σηματοδοτεί την πρόθεση του Πεκίνου να δημιουργήσει όχι μόνο μια συμβατική δύναμη παγκόσμιου επιπέδου αλλά και μια προηγμένη πυρηνική πολεμική ικανότητα», δήλωσε ο Dennis Wilder, πρώην επικεφαλής της ανάλυσης της Κίνας για τη CIA.

Ο Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία εποπτεύει την κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ, δεν σχολίασε το σχέδιο. Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανέφερε ότι «δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες», αλλά τόνισε ότι η Κίνα είναι «προσηλωμένη στο δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης και σε μια αμυντική πολιτική που έχει αμυντικό χαρακτήρα».

Ο Ρένι Μπάμπιαρζ, πρώην αναλυτής εικόνων της Εθνικής Υπηρεσίας Γεωχωρικής Πληροφόρησης, ο οποίος έχει αναλύσει εικόνες της περιοχής, δήλωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 γερανοί που εργάζονταν σε μια περιοχή 5 τετραγωνικών χιλιομέτρων για την ανάπτυξη υπόγειων υποδομών.

«Η ανάλυση των εικόνων υποδηλώνει την κατασκευή πολλών πιθανών υπόγειων εγκαταστάσεων που συνδέονται μέσω πιθανών υπόγειων διαδρόμων, αν και χρειάζονται περαιτέρω δεδομένα και πληροφορίες για την πληρέστερη αξιολόγηση αυτής της κατασκευής», δήλωσε ο Μπάμπιαρζ, τώρα αντιπρόεδρος ανάλυσης και επιχειρήσεων της AllSource Analysis, ενός ομίλου υπηρεσιών γεωχωρικής ανάλυσης.

Το εργοτάξιο ήταν απασχολημένο με την οικοδομική δραστηριότητα νωρίτερα αυτό το μήνα, σε αντίθεση με την έλλειψη ανάπτυξης των περισσότερων μεγάλων έργων ακινήτων στην Κίνα, η οποία μαστίζεται από την κρίση στον τομέα των ακινήτων. Δεν υπήρχαν εκθεσιακοί χώροι που τυπικά συνδέονται με ένα έργο εμπορικών ακινήτων. Επίσης ασυνήθιστο για το αν ήταν ένα εμπορικό έργο, δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές του εργοταξίου στο διαδίκτυο στα κινεζικά.

Παρόλο που δεν υπήρχε ορατή στρατιωτική παρουσία στο σημείο, υπήρχαν πινακίδες που προειδοποιούσαν για την απαγόρευση πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή λήψης φωτογραφιών. Οι φρουροί σε μια πύλη δήλωσαν απότομα ότι η είσοδος απαγορεύεται και αρνήθηκαν να μιλήσουν για το έργο. Ένα άτομο φεύγοντας από το εργοτάξιο αρνήθηκε να σχολιάσει τα έργα.

Η πρόσβαση στο πίσω μέρος του έργου έχει αποκλειστεί από ένα σημείο ελέγχου. Ένας φρουρός δήλωσε ότι το κοινό δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές κοντά στην περιοχή, με έναν τοπικό καταστηματάρχη να κάνει λόγο για «στρατιωτική περιοχή».

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι ενώ το σημερινό αρχηγείο του PLA στο κεντρικό Πεκίνο ήταν αρκετά καινούργιο, δεν είχε σχεδιαστεί για να είναι ένα ασφαλές κέντρο διοίκησης σε καιρό πολέμου.

«Το κύριο ασφαλές κέντρο διοίκησης της Κίνας βρίσκεται στους Δυτικούς Λόφους, βορειοανατολικά των νέων εγκαταστάσεων, και κατασκευάστηκε πριν από δεκαετίες στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου», δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος. «Το μέγεθος και η κλίμακα της νέας εγκατάστασης υποδηλώνουν ότι θα αντικαταστήσει το συγκρότημα ως την κύρια εγκατάσταση διοίκησης σε καιρό πολέμου».

«Οι Κινέζοι ηγέτες μπορεί να κρίνουν ότι η νέα εγκατάσταση θα επιτρέψει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των αμερικανικών πυρομαχικών «bunker buster» (σ.σ. ένας τύπος πυρομαχικών που έχει σχεδιαστεί για να διεισδύει σε σκληρυμένους στόχους ή στόχους που είναι θαμμένοι βαθιά κάτω από το έδαφος, όπως στρατιωτικές αποθήκες), ή ακόμη και έναντι των πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε ο πρώην αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών. «Μπορεί επίσης να ενσωματώσει πιο προηγμένες και ασφαλείς επικοινωνίες και να έχει χώρο για την επέκταση των δυνατοτήτων και των αποστολών του PLA».

Ένας ερευνητής από την Κίνα με γνώση των εικόνων δήλωσε ότι ο χώρος πληροί «όλα τα χαρακτηριστικά μιας στρατιωτικής εγκατάστασης».

«Σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερο από το Πεντάγωνο, ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του Σι Τζινπίνγκ να ξεπεράσει τις ΗΠΑ», δήλωσε ο ερευνητής. «Αυτό το φρούριο εξυπηρετεί μόνο έναν σκοπό, ο οποίος είναι να λειτουργεί ως καταφύγιο για τον ολοένα και πιο εξελιγμένο στρατό της Κίνας».

Η κατασκευή του κέντρου γίνεται εν μέσω πολυετούς ανάπλασης των δυτικών προαστίων του Πεκίνου. Ωστόσο, υπήρξαν εικασίες στο διαδίκτυο στην Κίνα σχετικά με το γιατί γκρεμίζονται σπίτια στην περιοχή Qinglonghu.

Σε μια ανάρτηση στο Baidu Zhidao, ένας χρήστης διερωτήθηκε: «Θα χτίσουν το κινεζικό Πεντάγωνο στο Qinglonghu;»

Δύο άτομα κοντά στο υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσαν επίσης ότι το PLA φαίνεται να κατασκευάζει ένα νέο κέντρο διοίκησης, αν και ορισμένοι εμπειρογνώμονες αμφισβήτησαν αν η περιοχή είναι κατάλληλη για υπόγεια καταφύγια.

«Η έκταση της γης είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα κανονικό στρατόπεδο και στρατιωτική σχολή, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για μια διοικητική οργάνωση ή μια μεγάλη εκπαιδευτική βάση», δήλωσε ο Hsu Yen-chi, ερευνητής του think tank Council on Strategic and Wargaming Studies με έδρα τηνΤαϊπέι.

