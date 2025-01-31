Η αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε χθες στην Ουάσιγκτον άφησε πίσω της 67 νεκρούς ανάμεσά τους παγκόσμιους πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ, έφηβους αθλητές, μητέρες.

Ο 34χρονος Jonathan Campos ήταν ο κυβερνήτης του μοιραίου αεροπλάνου CRJ700 της America Airlines και ο 29χρονος Samuel Lilley, πρώτος αξιωματικός. Επίσης, ο Ian Epstein και η Danasia Elder ήταν οι δύο αεροσυνοδοί που επέβαιναν στην μοιραία πτήση.

Ο πρόσφατα αρραβωνιασμένος Samuel Lilley, απήχε μόλις κάποιους μήνες από την προαγωγή του σε πιλότο σε μια καριέρα που λάτρευε, είπε ο πατέρας του Timothy στην DailyMail.

«Ο Samuel ήταν στην ακμή της ζωής του. Ήταν αρραβωνιασμένος με μια όμορφη, υπέροχη κοπέλα και ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι που μπήκε στην οικογένεια», είπε.

Ο Timothy, ένας πρώην αξιωματικός του στρατού, ο οποίος τώρα είναι πιλότος ιδιωτικού τζετ, βρισκόταν στο αεροδρόμιο Teterboro, New Jersey , όταν συνέβη το δυστύχημα. Ωστόσο, δεν είχε ιδέα ότι ο γιος του ήταν ένας από τους πιλότους που χάθηκαν στην τραγωδία.

«Είδα τη συντριβή στις ειδήσεις. Δεν πίστευα ότι υπήρχε περίπτωση να ήταν ο γιος μου», είπε. «Αλλά μετά κατάλαβε ότι ήταν η αεροπορική εταιρεία του γιου μου. Κατά κάποιον τρόπο ξέρω το πρόγραμμά του και έτσι τηλεφώνησα στην αρραβωνιαστικιά του και επιβεβαίωσα ότι ήταν ο Sam».

«Η ειρωνεία είναι ότι ήμουν πιλότος ελικοπτέρου Black Hawk για 20 χρόνια και συνήθιζα να πετάω την ίδια ακριβώς διαδρομή που πετούσε το ελικόπτερο που συνετρίβη» είπε ο πατέρας του 29χρονου.

Samuel Lilley

Ο πιλότος Jonathan Campos γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά μεγάλωσε στη Φλόριντα. Φοίτησε στην Epic Flight Academy, όπου πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτής πτήσεων το 2017 και ως πιλότος εμπορικών αεροπορικών εταιρειών ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας.

Η θεία του δήλωσε στους New York Times ότι ο ανιψιός της, ο οποίος εργαζόταν στην PSA Airlines για οκτώ χρόνια, ήθελε να βρεθεί στον αέρα από τότε που ήταν 3 ετών. «Νομίζω ότι ήθελε να είναι ελεύθερος και να μπορεί να πετάξει σαν πουλί», περιέγραψε.

«Ήταν ένας ικανός και αφοσιωμένος πιλότος με αδιαμφισβήτητο πάθος για τις πτήσεις», ανέφερε η εταιρεία, με έδρα τη Φλόριντα, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Jonathan Campos

Η Danasia Elder, μία εκ των αεροσυνοδών, αφήνει πίσω τον σύντροφο και δύο παιδιά. «Ήταν μια σπουδαία σύζυγος, μια σπουδαία μαμά και φίλη», δήλωσε φιλικό της πρόσωπο.

«Ονειρευόταν να γίνει αεροσυνοδός. Θα ήθελε να κάνετε όλοι το ίδιο. Κυνηγήστε τα όνειρά σας ό,τι κι αν γίνει. Μην αφήνετε τίποτα να σας φοβίζει, να σας απομακρύνει. Απλώς πιστέψτε στον εαυτό σας, πιστέψτε στον Θεό και ακολουθήστε το μονοπάτι», πρόσθεσε.

O Ian Epstein πρώην πωλητής της Camping World και νυν αεροσυνοδός, ήταν γνωστός για την ικανότητά του να κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν.

Οι πρώην συνάδελφοί του στο Camping World στο Concord εξήραν τις δεξιότητές του ως έναν από τους καλύτερους πωλητές στην εταιρεία.

«Ήταν πραγματικά πολύ ταλαντούχος στο να κάνει τους ανθρώπους αυτό που ήθελαν, απλώς τους έκανε να νιώθουν άνετα, άνετα, σαν να ήταν μέρος της οικογένειάς του», είπε η Jennifer Cagle, πρώην συνεργάτιδα.

Τον Ίαν αποχαιρέτησε και η πρώην σύζυγός του μέσω social media. «Με πολύ βαριά καρδιά και εξαιρετική θλίψη εγώ μαζί με τα παιδιά μας Χάνα, Τζοάνα και την αδελφή του Ρόμπι, τον σύζυγό της Στίβεν Μπλουμ και τις ανιψιές Άντι και Ντάνι, σας ενημερώνουμε ότι ο Ian Epstein ήταν ένας από τους αεροσυνοδούς της πτήσης 5342 της American Airlines που συγκρούστηκε χθες το βράδυ όταν προσγειώνονταν στην Ουάσιγκτον», ανέφερε.

Ian Epstein

Δύο έφηβοι αθλητές καλλιτεχνικού πατινάζ, οι μητέρες τους και δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές που προπονούσαν σε ένα ιστορικό κλαμπ της Βοστώνης ήταν μεταξύ των 14 μελών της κοινότητας του πατινάζ που σκοτώθηκαν στην πτήση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Skating Club of Boston, Doug Zeghibe δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αθλητές, η 13χρονη Jinna Han και o 16χρονος Spencer Lane και οι μητέρες τους ήταν μεταξύ των νεκρών, μαζί με τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 1994, Evgenia Shishkova και Vadim Naumov από τη Ρωσία.

H Jinna Han

Οι ρωσικής καταγωγής προπονητές των εφήβων, Evgenia και Vadim, ήταν παντρεμένοι και είχαν κερδίσει τον τίτλο των Παγκόσμιων Πρωταθλητών το 1994 και συμμετείχαν δύο φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Vadim Naumov, Evgenia Shishkova

Οι νεαροί Angela Yang και Sean Kay και ο δάσκαλός τους Alexandr "Sasha" Kirsanov σκοτώθηκαν επίσης στο αεροπλάνο. Η Yang και ο Kay ήταν μέλη της Λέσχης καλλιτεχνικού πατινάζ του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ.

Η Wendy Shaffer, μητέρα δύο μικρών παιδιών, επέβαινε επίσης στην πτήση. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε μέσω μιας σελίδας GoFundMe που δημιουργήθηκε από φίλους, η οποία σημείωσε ότι άφησε πίσω της έναν σύζυγο και δύο αγόρια, ηλικίας 3 και 1 ετών.

Wendy Jo Shaffe

Ο 40χρονος Mikey Stovall από το Μέριλαντ, επέστρεφε στο σπίτι του από ένα ταξίδι για κυνήγι πάπιας με μια ομάδα φίλων στο Κάνσας, όταν το αεροπλάνο έπεσε στον ποταμό. Ήταν τεχνικός εγκατάστασης σωληνώσεων και οπαδός των Baltimore Orioles. Αγαπούσε το σκι και δραστηριότητες που σχετίζονταν με την ύπαιθρο, σύμφωνα με τους New York Times. Ήταν παντρεμένος και είχε και έναν 11χρονο γιο.

Μια 20χρονη φοιτήτρια από τη Γουιτσίτα του Καν ήταν μεταξύ των θυμάτων, όπως επιβεβαίωσε ο πατέρας της. Η Grace Maxwell φοιτήτρια βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Cedarville στο Οχάιο, βρισκόταν στην καταδικασμένη πτήση επιστρέφοντας στο σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βρεθεί στο Κάνσας για να παραστεί στην κηδεία του παππού της, αναφέρει το The Wichita Eagle.

Ο πατέρας της είπε στο δημοσίευμα ότι «ήταν στο αεροπλάνο», αλλά δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες.

Grace Maxwell

H 33χρονη Elizabeth Anne Keys επέστρεφε στην Ουάσιγκτον έπειτα από επαγγελματικό ταξίδι πριν συντριβεί το αεροπλάνο εκείνο το βράδυ, είπε στο The Enquirer ο επί έξι χρόνια σύντροφός της, David Seidman. Πέθανε στα γενέθλιά της, πρόσθεσε.

«Ήταν απλώς η καλύτερη σύντροφος και τόσο ξεχωριστή, είχε τόσο οξυδέρκεια και απλά ώθησε τους πάντες γύρω της να είναι οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους», είπε ο Seidman.

Elizabeth Anne Keys

Ένας συνταγματάρχης της αστυνομίας των Φιλιππίνων ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους στην αεροπορική σύγκρουση στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Jonvic Remulla. Πρόκειται για τον Pergentino Malabed, Jr.

Ο Pergentino Malabed βρισκόταν επίσης σε επαγγελματικό ταξίδι.

H καθηγήτρια Kiah Duggins έχασε επίσης τη ζωή της. Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Howard επιβεβαίωσε το θάνατό της. Η δικηγόρος των πολιτικών δικαιωμάτων επρόκειτο να αρχίσει να διδάσκει στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου το φθινόπωρο.

«Αφιέρωσε την καριέρα της στην καταπολέμηση της αντισυνταγματικής αστυνόμευσης και των άδικων πρακτικών χρηματικής εγγύησης στο Τενεσί, το Τέξας και την Ουάσιγκτον», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Kiah Duggins

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου

Ο κυβερνήτης του Μισισιπή Tate Reeves επιβεβαίωσε ότι ο Chief Warrant Officer 2 Andrew Eaves σκοτώθηκε στη σύγκρουση.

«Το Μισισίπι θρηνεί την απώλεια του γεννημένου στο Μπρούκσβιλ αρχιλοχία Andrew Eaves, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν», έγραψε την Πέμπτη στο Χ ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς.

Η σύζυγος του Andrew Eaves, έγραψε για τον σύζυγό της: «Είμαι σίγουρη ότι μέχρι τώρα όλοι σας έχετε ακούσει τα νέα για την τραγωδία που συνέβη στην Ουάσιγκτον. Ο σύζυγός μου ήταν ένας από τους πιλότους του Blackhawk».

Andrew Eaves

Ένας από τους στρατιώτες που εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση με το μοιραίο ελικόπτερο Black Hawk ήταν ο Ryan O’Hara, πατέρας ενός αγοριού από την Τζόρτζια και απόφοιτος του Parkview High School κοντά στην Ατλάντα. Ο Ryan O’Hara, ο οποίος ήταν επικεφαλής του πληρώματος του ελικοπτέρου, αποφοίτησε από το λύκειο το 2014 πριν γίνει έφεδρος αξιωματικός του στρατού.

Ryan O’Hara

Πηγή: skai.gr

