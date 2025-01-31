Οι ιαπωνικές αρχές ζήτησαν από εκατοντάδες κατοίκους κοντά στο Τόκιο να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς η τρύπα που κατάπιε ένα φορτηγό μαζί με τον ηλικιωμένο οδηγό του, όλο και μεγαλώνει, με την διάσωσή του να είναι αγώνας δρόμου, τέσσερις ημέρες μετά.

Ο λάκκος τετραπλασιαστεί από την Τρίτη και σήμερα έχει μήκος 40 μέτρων, αναφέρει τοπικός αξιωματούχος στο CNN.

«Το εσωτερικό ανοίγει και μεγαλώνει κάθε μέρα», τόνισε ο αξιωματούχος της Διεύθυνσης Αποχετευτικών Έργων της νομαρχίας Σαϊτάμα, που βρίσκεται 18 μίλια από την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν γερανούς για να σηκώσουν μέρος του φορτηγού από την τρύπα και έστειλαν υπόγεια μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τον οδηγό του φορτηγού από την Τρίτη.

Οι αρχές εκτιμούν πως οι διαβρωμένοι σωλήνες αποχέτευσης μπορεί να προκάλεσαν αυτή την ραγδαία υποχώρηση του οδοστρώματος.

Τα λύματα που διέρρευσαν μπορεί να έχουν διαβρώσει περαιτέρω το γύρω έδαφος, διευρύνοντας το χάσμα, είπαν.

Τουλάχιστον 200 νοικοκυριά κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή από την Τρίτη, δήλωσαν οι τοπικές αρχές. Οι τοπικές αρχές ζήτησαν επίσης από 1,2 εκατομμύρια κατοίκους να μην κάνουν μπάνιο και να μην πλένουν ρούχα σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα λύματα, τα οποία θα μπορούσαν να περιπλέξουν περαιτέρω τις προσπάθειες διάσωσης στην εύθραυστη περιοχή.

Το ξαφνικό άνοιγμα της γης προκάλεσε φόβους σε ορισμένους στην πυκνοκατοικημένη περιοχή για τον λαβύρινθο των γερασμένων σωλήνων κάτω από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

«Ζω κοντά στην περιοχή και παρακολουθώ όλα τα πλάνα των ειδήσεων. Η στιγμή που η τρύπα διευρύνεται ήταν πραγματικά τρομακτική», δήλωσε ένας χρήστης του X.

Το υπουργείο Γης, Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού δήλωσε στο CNN την Παρασκευή ότι διέταξε επείγουσες επιθεωρήσεις παρόμοιων σωλήνων αποχέτευσης σε όλη τη Σαϊτάμα και άλλους έξι νομούς, όπου ζουν περίπου 39 εκατομμύρια άνθρωποι.

Πώς δημιουργήθηκε η καταβόθρα

Οι καταβόθρες είναι πιο συνηθισμένες σε περιοχές που καλύπτονται από πετρώματα όπως ο γύψος, ο ασβεστόλιθος και άλλα ανθρακικά πετρώματα, τα οποία μπορούν να διαλυθούν με φυσικό τρόπο από τα υπόγεια ύδατα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Ο Takashi Oguchi, γεωγράφος από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, δήλωσε ότι οι καταβόθρες είναι σπάνιες στην Ιαπωνία, όπου οι περισσότεροι δρόμοι είναι χτισμένοι πάνω σε μη στερεοποιημένα ποτάμια και θαλάσσια ιζήματα.

Προειδοποίησε όμως ότι όταν σπάσει ένας μεγάλος υπόγειος αγωγός ύδρευσης, το νερό που διαρρέει μπορεί να παρασύρει αυτά τα ιζήματα, δημιουργώντας μια καταβόθρα.

Μεγάλο μέρος των δημόσιων υποδομών της Ιαπωνίας χτίστηκε μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και του 1970 κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής άνθησης στον απόηχο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου μεγάλο μέρος του Τόκιο καταστράφηκε από αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Η δύσκολη επιχείρηση διάσωσης

Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού που είναι παγιδευμένος εδώ και μέρες κάτω από την άσφαλτο.

Η επιχείρηση ωστόσο έχει αποδειχθεί δύσκολη μέχρι στιγμής, δήλωσε στο CNN ο αξιωματούχος της Διεύθυνσης Αποχετευτικών Έργων.

Είπε ότι η αρχική τρύπα που έριξε τον οδηγό είχε ενωθεί με μια δεύτερη καταβόθρα σε κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα την επέκταση της.

Ο οδηγός ήταν «θαμμένος σε χώμα και άμμο και αν φέρουμε βαρύ εξοπλισμό κοντά στην άσφαλτο μπορεί να πέσει μέσα», είπε.

Οι διασώστες σχεδιάζουν να κατασκευάσουν μια ράμπα για να φέρουν τον βαρύ εξοπλισμό από μια γωνία. «Εργαζόμαστε σκληρά για την κατασκευή της ράμπας και στοχεύουμε να την κατασκευάσουμε μέχρι σήμερα», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.