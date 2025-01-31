Επτά και πλέον χρόνια μετά την πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου, οι οικογένειες κάποιων θυμάτων υπέστησαν οδυνηρό σοκ όταν έλαβαν επιστολές που τις ενημερώνουν ότι ανθρώπινα υπολείμματα βρίσκονται σε αποθηκευτικούς χώρους και μπορεί να ανήκουν σε κάποιον δικό τους.

Η φονικότερη πυρκαγιά σε κατοικία στη Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατέκαψε την πολυκατοικία των 23 ορόφων στις 14 Ιουνίου 2017, με αποτέλεσμα 72 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Η τραγωδία οδήγησε σε επανεξέταση της ασφάλειας και των συνθηκών κοινωνικής στέγασης για ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων.

Αξιωματούχοι και αστυνομία λένε ότι κάθε θύμα ταυτοποιήθηκε μέσω μιας δύσκολης διαδικασίας, όπως περιγράφηκε σε δημόσια έρευνα, και ότι τα όποια υπολείμματα εντοπίστηκαν επιστράφηκαν σε συγγενείς.

Ο Πύργος Γκρένφελ, τυλιγμένος με προστατευτικό κάλυμμα, συνεχίζει να υψώνεται στο δυτικό Λονδίνο, όπου βρίσκονται δίπλα-δίπλα κάποιες από τις φτωχότερες και από τις πλουσιότερες γειτονιές της βρετανικής πρωτεύουσας (κεντρική φωτογραφία)

Νέο σοκ για τους συγγενείς των θυμάτων

Οικογένειες θυμάτων λένε ότι έλαβαν επιστολές που τους ενημερώνουν ότι μη ταυτοποιημένα υπολείμματα μπορεί να ανήκουν σε αγαπημένους τους ανθρώπους.

«Είναι σαν να ανοίγουν ξανά οι τάφοι», δήλωσε η Σόσιν Σουκέρ που έχασε έξι συγγενείς στην πυρκαγιά. Η ίδια και ο αδελφός της Χισάμ δήλωσαν ότι έθαψαν τα υπολείμματα που τους δόθηκαν το 2017. Τον Νοέμβριο, έλαβαν επιστολή από την αστυνομία εκ μέρους του ιατροδικαστή που δηλώνει ότι τα υπολείμματα συγγενών τους μπορεί ακόμα να βρίσκονται μεταξύ κάποιων μη ταυτοποιημένων υπολειμμάτων που είναι σε αποθηκευτικό χώρο, και πιθανόν έχουν αναμιχθεί με αυτά άλλων θυμάτων.

«Αυτή η νέα πληγή, που προκλήθηκε τη λάθος στιγμή με τον λάθος τρόπο, είναι βαθιά βασανιστική, αχρείαστη και κάτι που διαχειρίστηκαν με λάθος τρόπο», δήλωσε ο Χίσαμ.

Σε επιστολή, στην οποία είδε το Reuters, οι συγγενείς ρωτούνται εάν θέλουν τα υπολείμματα να ενταφιαστούν ή να διατηρηθούν στον αποθηκευτικό χώρο. Απευθύνεται σε εκείνους των οποίων συγγενείς βρέθηκαν μαζί με άλλα, μη συγγενικά τους, θύματα και όπου ανακτήθηκαν μικρά υπολείμματα, αλλά δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν.

«Πώς μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση για τις ανακατεμένες στάχτες που ίσως να ανήκουν, ίσως και όχι, στους αγαπημένους μας;», διερωτήθηκε ένας άνδρας που έχασε τον πατέρα του και δεν θέλησε να κατονομαστεί. «Μας δημιουργούνται πολλά δύσκολα ερωτήματα».

Η οργάνωση Grenfell Next of Kin (GNK), που εκπροσωπεί συγγενείς από σχεδόν τα μισά θύματα, δήλωσε ότι οι οικογένειες δεν γνωρίζουν πού έχουν αποθηκευτεί τα υπολείμματα ή εάν υπήρχε κατάλογος απογραφής.

«Ύστερα από σχεδόν οκτώ χρόνια λαμβάνουμε μια ψυχρή επιστολή σαν αυτή –ούτε καν διά ζώσης», δήλωσε μια γυναίκα που έχασε δύο μέλη της οικογένειάς της και θέλησε επίσης να μην κατονομαστεί. Είχε θάψει τα υπολείμματα που είχαν δοθεί μετά την πυρκαγιά. Τρία χρόνια αργότερα, έλαβε κι άλλα υπολείμματα, αλλά είπε πως δεν ενημερώθηκε ότι μπορεί να υπήρχαν κι άλλα. «Είναι πραγματικά απάνθρωπος τρόπος για να μας μεταχειρίζονται και συνεχώς μας σκαλίζουν αυτή την πληγή», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

