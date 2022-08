Λονδίνο: Δύο πυρκαγιές κοντά στο London Bridge - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 70 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή την ώρα να κατασβέσουν δύο πύρινες εστίες κοντά στη Γέφυρα του Λονδίνου αναφέρει το BBC. Επιβάτες και κάτοικοι αναγκάζονται να εκκενώσουν τρένα, σπίτια και καταστήματα εκκενώνονται μεταξύ της Γέφυρας του Λονδίνου και του σταθμού Waterloo East.

Η μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε σιδηροδρομική γέφυρα στο Σάουθγουορκ, στο κεντρικό τμήμα του Λονδίνου, η οποία κατέστησε υποχρεωτική τη διακοπή δρομολογίων των τρένων στην περιοχή και την εκκένωση κάποιων κτιρίων, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

Άλλα τρία πυροσβεστικά συνεργεία βρίσκονται στο σταθμό London Bridge, όπου έχει ξεσπάσει μικρότερη φωτιά, προκαλώντας πυκνό καπνό.

Πλάνα από βίντεο που αναρτήθηκαν από την πυροσβεστική στο Twitter δείχνουν καπνό να βγαίνει από τον δρόμο που περνάει κάτω από την σιδηροδρομική γέφυρα, στον οποίο υπάρχουν κάποια οχήματα και έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Σάουθγουορκ και Λόντον Μπριτζ έκλεισαν.

"Υπάρχει πολύς καπνός από την πυρκαγιά και συνιστάται σε αυτούς που ζουν ή εργάζονται στην περιοχή να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους", αναφέρει ο διοικητής σταθμού της πυροσβεστικής Γουέιν Τζόνσον σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Επιπτώσεις από τις πυρκαγιές έχουν υποστεί και τα τρένα της γραμμής Jubilee του υπογείου του Λονδίνου, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι ο καπνός που βγαίνει από αποβάθρα στον σταθμό του μετρό στη Γέφυρα του Λονδίνου προέρχεται από την πυρκαγιά στη σιδηροδρομική γέφυρα.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο Rail Kent & Sussex ανακοίνωσε στο Twitter ότι πύρινες φλόγες είχαν εξαπλωθεί σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων όπου "κανά δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες".

- Disruption for trains via London Bridge and Waterloo East - No service on Jubilee Line between Green Park and Canary Wharf - Southwark Street is closed https://t.co/cMHsoRQjpQ

Please avoid the area whilst we work to bring the fire under control in #Southwark. There is a lot of smoke - so keep windows and doors closed https://t.co/5xIpC4mpKN https://t.co/t7x6o86zCV