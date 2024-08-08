Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ διαμηνύει πως θα εξαλείψει τον νέο ηγέτη της Χαμάς, Σινουάρ

Το Ισραήλ προειδοποίησε πως θα εξαλείψει τον νέο ηγέτη της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ, την ώρα που ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, που πλέον έχει εισέλθει στον ενδέκατο μήνα του, απειλεί να εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Γιαχία Σινουάρ ορίστηκε την Τρίτη το βράδυ νέος πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, διάδοχος του Ισμαήλ Χανίγια, η δολοφονία του οποίου την 31η Ιουλίου στην Τεχεράνη αποδόθηκε στο Ισραήλ από το Ιράν, που ορκίστηκε να εκδικηθεί.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν το κορυφαίο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στη Λωρίδα της Γάζας ότι ήταν ανάμεσα στους εγκεφάλους της άνευ προηγουμένου εφόδου τον Οκτώβριο στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα αυτού του πολέμου.

Στο ισραηλινό στόχαστρο για χρόνια, ο Γιαχία Σινουάρ, το κίνημα του οποίου χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την 7η Οκτωβρίου.

«Θα πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να τον βρούμε», διεμήνυσε χθες ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί.

Ενώ όλες οι μεσολαβητικές προσπάθειες έχουν αποτύχει μέχρι τώρα, ο πόλεμος, στον οποίο σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έχουν χαθεί τουλάχιστον 40.000 ζωές στον μικρό πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα, απειλείται να εξαπλωθεί στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα από τη μια στο Ιράν και τους συμμάχους του και από την άλλη το Ισραήλ και τους δικούς του συμμάχους, ιδίως τις ΗΠΑ.

Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα μετά τους θανάτους του Ισμαήλ Χανίγια και του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτική βραχίονα της Χεζμπολά, την 30ή Ιουλίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Η Χεζμπολάχ και το Ιράν έχουν «υποχρέωση να ανταποδώσουν» μετά τις δυο δολοφονίες, είπε προχθές Τρίτη ο ηγέτης του ένοπλου λιβανικού κινήματος Χασάν Νασράλα, διαμηνύοντας πως θα υπάρξουν αντίποινα «όποιες κι αν είναι οι συνέπειες».

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του χθες στη Σαουδική Αραβία, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) έκρινε πως το Ισραήλ διέπραξε τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, είναι «απόλυτα υπεύθυνο».

Ο ασκών την προεδρία του, ο Μαμαντού Τανγκαρά (Γκάμπια), καταδίκασε τη δολοφονία, που εγείρει κίνδυνο να ξεσπάσει «πιο ευρεία σύρραξη» στη Μέση Ανατολή.

Μπροστά στον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου, η διεθνής κοινότητα αναζητεί οδούς κατευνασμού και επανέναρξης των έμμεσων διαπραγματεύσεων του Ισραήλ και της Χαμάς προκειμένου να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στον παλαιστινιακό θύλακο με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Οι διπλωματικές επαφές έχουν πολλαπλασιαστεί, ιδίως ανάμεσα στις χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ).

«Θεωρούμε πως ποτέ δεν είχαμε φθάσει τόσο κοντά» στη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, είπε χθες ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζον Κέρμπι.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, η κυβέρνηση του οποίου είναι ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, αξίωσε προχθές το Ιράν και το Ισραήλ να αποφύγουν στρατιωτική «κλιμάκωση».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να εγκαταλείψει «τη λογική των αντιποίνων», τονίζοντας πως περαιτέρω κλιμάκωση «δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», ενώ κάλεσε επίσης τον ισραηλινό πρωθυπουργό να «αποφύγει κύκλο αντιποίνων».

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν από την πλευρά του αξίωσε οι δυτικές χώρες να πάψουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ για να «αποφευχθεί» περιφερειακή ένοπλη σύρραξη.

Έπειτα από δέκα μήνες πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τη χερσαία και αεροπορική επίθεσή τους εναντίον της Χαμάς, στην εξουσία στη Γάζα από το 2007, ιδίως σε ζώνες όπου διαβεβαίωναν πως είχαν τον πλήρη έλεγχο προτού ξεσπάσουν νέες μάχες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου όπου «εξάλειψε πολλούς τρομοκράτες».

Στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους 1.198 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα, πλην όμως 39 πιστεύεται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, και στις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.677 άνθρωποι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας του θυλάκου.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν βυθίσει τον παλαιστινιακό θύλακο σε ανθρωπιστική καταστροφή, με τη μεγάλη πλειονότητα των 2,4 εκατ. κατοίκων να έχουν εκτοπιστεί.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες πως στέλνει πάνω από ένα εκατομμύριο εμβόλια κατά της πολιομυελίτιδας, καθώς ο ιός που προκαλεί την ασθένεια εντοπίστηκε σε δείγματα λυμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταδίκασαν χθες δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς (άκρα δεξιά), ο οποίος έκρινε πως το να «αφεθούν να πεθάνουν από πείνα» οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα ήταν «δικαιολογημένο» και «ηθικό» προκειμένου «να απελευθερωθούν οι όμηροι».

Εν αναμονή των αντιποίνων που ανήγγειλαν το Ιράν και οι σύμμαχοί του, στο Ισραήλ η ένταση παραμένει υψηλή την τελευταία εβδομάδα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αμυνθούμε», είπε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη στρατιωτική βάση Τελ Χασομέρ, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε χθες πως ζήτησε από τις αιγυπτιακές εταιρείες αερομεταφορών να μην χρησιμοποιήσουν τον ιρανικό εναέριο χώρο σήμερα το πρωί, εξαιτίας «στρατιωτικών γυμνασίων» που προγραμματίζονται στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η ανησυχία για τον κίνδυνο ανάφλεξης παραμένει μεγάλη ιδίως στον Λίβανο, όπου χθες ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη -για ακόμη μια φορά τις τελευταίες ημέρες- έσπασαν το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό.

Από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, η Χεζμπολά, βασική συνιστώσα του προσκείμενου στο Ιράν «άξονα της αντίστασης», άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, για να «υποστηρίξει» τη Χαμάς, σύμμαχό της. Οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα είναι πρακτικά καθημερινές.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας έκανε λόγο για δυο νεκρούς, άμαχο και μέλος της Χεζμπολάχ, σε ισραηλινό βομβαρδισμό χθες στην Τζουαΐγια, στον νότιο Λίβανο. Με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι εξάλειψε «τρομοκράτη» στον τομέα αυτόν.

Η Χεζμπολά ανέφερε πως εκτόξευσε σε ανταπόδοση ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως «κατέστρεψε» εγκατάσταση από όπου το λιβανικό κίνημα εξαπέλυσε drone προς την κατεύθυνση του κατεχόμενου τμήματος του υψιπέδου του Γκολάν, που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

