Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη ήταν «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του Ιράν.

Το σχόλιο του υφυπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνάντησης των μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) ήταν το πρώτο από το βασίλειο, τη μεγάλη δύναμη της περιοχής μαζί με το Ιράν, μετά τη δολοφονία του Παλαιστίνιου ηγέτη στην ιρανική πρωτεύουσα στις 31 Ιουλίου.

Ο υπουργός, Waleed Al-Khuraiji, πρόσθεσε ότι η Σαουδική Αραβία απορρίπτει «οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας των κρατών ή ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις οποιασδήποτε χώρας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.