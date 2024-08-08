Εσθονή δημοσιογράφος ρωσικής καταγωγής, η Σβετλάνα Μπούρτσεβα, αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για παραβίαση των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας και προδοσία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η εισαγγελία του κράτους της Βαλτικής.

Η Μπούρτσεβα «κατηγορείται για παραβίαση των διεθνών κυρώσεων και προδοσία», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Ενέλι Λάουριτς σε ανακοίνωση Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο από τις υπηρεσίες του.

Η άσκηση ποινικής δίωξης επικρίθηκε έντονα από τη διπλωματία της Ρωσίας.

«Οι πολύ σοβαρές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος της κυρίας Μπούρτσεβα δεν έχουν παρά μόνο έναν σκοπό: να τιμωρηθεί αυστηρά για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες», έκρινε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «εντελώς κατασκευασμένες».

Η Σβετλάνα Μπούρτσεβα, η οποία απέκτησε την εσθονική υπηκοότητα το 1994, συνεργάζεται από το 2017 με εσθονικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους που ελέγχονται από τον ρωσικό όμιλο μέσων ενημέρωσης Rossiya Segodnya.

Η δουλειά της «εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ρωσικής προπαγάνδας», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η εσθονική υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (SSI) από την πλευρά της ανέφερε ότι η κυρία Μπούρτσεβα «επ’ ουδενί μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και ουδέτερη δημοσιογράφος», δεδομένου πως υπηρετεί, κατ’ αυτήν, «τους επιθετικούς στόχους του Κρεμλίνου», κάτι που αποτελεί «έγκλημα εναντίον του κράτους».

Σύμφωνα με τις εσθονικές αρχές, η κυρία Μπούρτσεβα παρακολούθησε στη Σεβαστούπολη, στην Κριμαία, πρόγραμμα σπουδών για την πληροφόρηση και τους υβριδικούς πολέμους, που κατάρτισε και διηύθυνε ο επικεφαλής ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών εγγεγραμμένης στα ρωσικά μητρώα, πρώην αξιωματικός της ρωσικής αντικατασκοπείας. Επίσης έγραψε βιβλίο με τίτλο «Υβριδικός πόλεμος εναντίον του κόσμου», το οποίο έχει περιεχόμενο «επιθετικό έναντι της Δημοκρατίας της Εσθονίας».

«Ως εσθονή πολίτης, η Σ. Μπούρτσεβα διέπραξε προδοσία μέσω μη βίαιων ενεργειών εναντίον της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Εσθονίας», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

