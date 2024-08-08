ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελείται στο Τέξας - Εκτέλεση επίκειται και στη Γιούτα

Αμερικανός ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία αθλούμενης το 1997 εκτελέστηκε χθες Τετάρτη, με τη χρήση ενέσιμης χημικής ουσίας, στο Τέξας, ενώ αναμενόταν να γίνει ακόμη μια εκτέλεση χθες το βράδυ στη Γιούτα.

Ο θάνατος του Άρθουρ Λι Μπέρτον, 54 ετών, διαπιστώθηκε στις 18:47 (τοπική ώρα· στις 02:47 ώρα Ελλάδας), αφού του έγινε η θανατηφόρα ένεση στη φυλακή του Χάντσβιλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών του Τέξας.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο τον Ιούλιο του 1997 της Νάνσι Άντλμαν, μητέρας τριών παιδιών, στην οποία επιτέθηκε ενώ έκανε τζόγκινγκ κοντά στο σπίτι της στο Χιούστον. Το θύμα στραγγαλίστηκε με τα κορδόνια των παπουτσιών του.

Οι συνήγοροι του Άρθουρ Λι Μπέρτον είχαν ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας αναστολή της ποινής, επιχειρηματολογώντας πως θα έπρεπε να εξαιρεθεί διότι είχε νοητική υστέρηση. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης, χωρίς κανένα σχόλιο.

Αυτή ήταν η τρίτη εκτέλεση στο Τέξας από τον Ιανουάριο και η ενδέκατη σε όλη τη χώρα μέσα στη χρονιά.

Άλλη εκτέλεση είχε προγραμματιστεί επίσης χθες στη Γιούτα. Επρόκειτο να είναι η πρώτη σε 14 χρόνια στην πολιτεία αυτή της αμερικανικής Δύσης.

Ο Τάμπερον Χόνι, 48 ετών, επρόκειτο να εκτελεστεί στη Σολτ Λέικ Σίτι, κι αυτός με θανατηφόρα ενέσιμη χημική ουσία, για τη σεξουαλική επίθεση και τη δολοφονία το 1998 με θύμα τη μητέρα της πρώην συντρόφου του.

Η πιο πρόσφατη εκτέλεση θανατοποινίτη στη Γιούτα ανάγεται στο 2010. Είχε γίνει από εκτελεστικό απόσπασμα.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.