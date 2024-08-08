Τη δική της κραυγή αγωνίας, τη δική της συγκλονιστική μαρτυρία, για τις άγριες ταραχές κατά των μεταναστών που ξέσπασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ, καταθέτει στο skai.gr μια νεαρή Βρετανή γιατρός, με καταγωγή από την Υεμένη. «Αν όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο, πού ανήκουμε;» διερωτάται. «Αυτή την εβδομάδα ξέσπασαν επεισόδια έξω ακριβώς από τον βρεφονηπιακό σταθμό της κόρης μου. Απέναντι από τον δρόμο υπάρχει ένα τζαμί. Πραγματικά, θορυβήθηκα» σημειώνει.

H N. Burgess, μικτής φυλής, με βρετανική υπηκοότητα, νιώθει τυχερή επειδή είναι «εθνοτικά διφορούμενη στην εμφάνισή της». Σε επιστολή της προς το skai.gr εκφράζει το «παράπονό της», αλλά και την ανησυχία της για τους φίλους και την οικογένειά της, με αφορμή τα βίαια επεισόδια ακροδεξιών που συγκλονίζουν τη χώρα.

Αναλυτικά, η επιστολή της N. Burgess

Δυστυχώς, σε αυτές τις ταραχές συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα, μερικές από αυτές ήταν αρκετά βίαιες ή με πολύ απεχθή συνθήματα. Συνήθως τα συνθήματα σχετίζονται με τους μετανάστες: «παίρνουν τις δουλειές μας» κ.λπ. Λοιπόν, είμαι μικτής φυλής, ο μπαμπάς μου είναι Άγγλος, η μαμά μου ήρθε εδώ όταν ήταν 9 ετών από τη νότια Υεμένη η οποία ήταν βρετανική αποικία εκείνη την εποχή. Πάντα είχε βρετανικό διαβατήριο. Τι σημαίνει αυτό για μένα στα μάτια τους; Είμαι αρκετά άξια; Ποτέ δεν διεκδικήσαμε επιδόματα, πάντα δουλεύαμε, πληρώναμε φόρους. Η ειρωνεία είναι ότι η μαμά μου είναι καθηγήτρια αγγλικών!



Πρέπει να δικαιολογηθούμε περαιτέρω; Το θέμα είναι ότι νιώθουμε πως πρέπει να δικαιολογηθούμε! Αν όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο, πού ανήκουμε; Οι Βρετανοί ήρθαν στην Υεμένη για να πάρουν πετρέλαιο και φυσικούς πόρους από τους οποίους επωφελήθηκαν. Πολλοί μετανάστες ήρθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να το ξαναχτίσουν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά τώρα δεν είναι ευπρόσδεκτοι.

England... riots after three children were killed in a knife attack by an African pic.twitter.com/jfybDVTlQB — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) July 30, 2024

Δυστυχώς, η συντριπτική πλειονότητα των ακροδεξιών που ξεσηκώνονται δεν είναι πολύ μορφωμένοι. Λένε ότι οι μετανάστες παίρνουν τις δουλειές τους, αλλά οι ίδιοι έχουν επιδόματα. Και ο τεράστιος αριθμός μεταναστών υψηλής ειδίκευσης, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί κλπ., δεν παίρνουν τις δουλειές τους εφόσον δεν έχουν πάει στο κολέγιο ή στο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε άλλο, και ζουν με επιδόματα.



Η ισλαμοφοβία δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι ένα ζήτημα εδώ και δεκαετίες. Τα μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί έχουν ενθαρρύνει πραγματικά την ισλαμοφοβία και ειδικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Ακόμα και στις ταινίες οι «κακοί» είναι πάντα Άραβες! Αυτό αρχίζει να αλλάζει τώρα. Αλλά μετά την ψηφοφορία για το Brexit, υπήρξε μια τεράστια αύξηση στα εγκλήματα μίσους κατά των Μουσουλμάνων/Άραβων με επιθέσεις με οξύ και κάποιες ταραχές στη συνέχεια. Συνέβη επίσης μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Στις τελευταίες μας εκλογές, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα που ψηφίστηκε ήταν το Reform UK. Αυτό τα λέει όλα.



Οι πρόσφατες ταραχές ξεκίνησαν μετά τα μαχαιρώματα εκείνων των κακόμοιρων κοριτσιών σε παιδικό πάρτι της Τέιλορ Σουίφτ. Και κάποιος είπε ότι ο δράστης ήταν μουσουλμάνος. Δεν ήταν. Ήταν Βρετανός, Χριστιανός (οι γονείς του από τη Ρουάντα). Αλλά όλες οι ταραχές προς τα τζαμιά ξεκίνησαν τότε. Και παρότι έγινε γνωστό ότι ήταν Χριστιανός, οι ταραχές εναντίον μουσουλμάνων και τζαμιών συνεχίστηκαν. Προφανώς, οι επιθέσεις δεν κατευθύνονται προς τις εκκλησίες, ήταν απλώς ένα πρόσχημα για να αφήσουν την ισλαμοφοβία να ξεσπάσει.

The UK riots are basically low IQ chavs from post-industrial shitholes engaging in anti-Muslim riots in response to the British-born son of Rwandan immigrants murdering 3 children in a stabbing spree at a school.



Rwanda is a 95% Christian country. pic.twitter.com/2uYGS969lX — Anatoly Karlin 🧬⏩ (@powerfultakes) August 4, 2024



Δυστυχώς, αυτή την εβδομάδα ξέσπασαν επεισόδια έξω ακριβώς από τον βρεφονηπιακό σταθμό της κόρης μου. Απέναντι από τον δρόμο υπάρχει ένα τζαμί. Πραγματικά, θορυβήθηκα.



Είμαι «τυχερή» είμαι «εθνοτικά διφορούμενη» στην εμφάνισή μου. Ανησυχώ για τους φίλους και την οικογένειά μου που φορούν μαντίλα ή έχουν μακριά γένια... Ή για τους Σιχ φίλους μου που δυστυχώς έχουν τουρμπάνι, και αυτοί οι ακροδεξιοί τραμπούκοι δεν ξέρουν τη διαφορά μεταξύ των θρησκειών και πιστεύουν ότι τουρμπάνι σημαίνει μουσουλμάνος.



Αυτοί οι ακροδεξιοί Άγγλοι ταραξίες είναι ριζοσπαστικοποιημένοι. Ένας όρος που συνήθως προορίζεται για τους μουσουλμάνους. Αλλά είναι τα μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί μας που συνέβαλαν σε αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση... Αναρωτιέμαι αν θα υπάρξουν μαθήματα για την αναγνώριση της ριζοσπαστικοποίησης σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μαθήματα για τους μουσουλμάνους ριζοσπάστες.

🇬🇧 Riots in the UK are quickly getting out of control. pic.twitter.com/ZbPHY514Ak — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 3, 2024



Επίσης, δυστυχώς, οι ταραχές στόχευαν το ιατρικό εργατικό δυναμικό. Το NHS (βρετανικό ΕΣΥ) λειτουργεί χάρη στους μετανάστες... Η BMA (Βρετανική Ιατρική Ένωση) έδωσε οδηγίες σε εμάς τους γιατρούς αυτή την εβδομάδα να μην πηγαίνουμε πουθενά μόνοι μας, να προσέχουμε κατά την είσοδο ή έξοδό μας από το νοσοκομείο και να αποφεύγουμε περιοχές όπου σχηματίζονται συμμορίες.



Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στο νοσοκομείο, χαίρονται να τους δει ένας αλλοδαπός γιατρός ή νοσοκόμα, και παραπονιούνται όταν περιμένουν πολύ.



Χρησιμοποιούμε τον όρο «αντισημιτικός» πολύ εύκολα, αλλά η ισλαμοφοβία δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Αν τη χρησιμοποιούμε πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό. Γιατί ο Κιρ Στάρμερ αποφεύγει τον όρο; Είναι πιο εύκολο να έχουμε κάποιον να κατηγορήσουμε για όλα μας τα προβλήματα.

