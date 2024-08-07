Το Ιράν δεν θα μείνει ποτέ σιωπηλό απέναντι στην επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειάς του, είπε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη, εν μέσω αύξησης των περιφερειακών εντάσεων μετά τη δολοφονία στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Κατά την επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, ο Πεζεσκιάν τόνισε επίσης ότι εάν η Δύση επιθυμεί πραγματικά να αποτρέψει τον πόλεμο θα πρέπει να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τη «γενοκτονία» στη Γάζα και να αποδεχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιράν είπε ότι «για την Τεχεράνη η αποφυγή του πολέμου και η προσπάθεια για παγκόσμια ειρήνη αποτελούν θεμελιώδεις αρχές».



