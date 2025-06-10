Περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι στο Φόρεϊν Όφις, οι οποίοι με επιστολή τους εξέφρασαν την ανησυχία τους για ενδεχόμενη «συνέργεια» της Βρετανίας στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, πήραν την απάντηση ότι μπορούν να παραιτηθούν αν διαφωνούν έντονα με την κυβερνητική πολιτική, μετέδωσε σήμερα το BBC.

Σε αυτή την επιστολή, με ημερομηνία 16 Μαΐου η οποία απευθυνόταν στον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνεχιζόμενες πωλήσεις όπλων προς τον ισραηλινό στρατό, αλλά και για την «κατάφωρη (…) περιφρόνηση για το διεθνές δίκαιο» που επιδεικνύει το Ισραήλ.

«Τον Ιούλιο του 2024 μέλη του προσωπικού εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις παραβιάσεις των διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ και την ενδεχόμενη συνέργεια της βρετανικής κυβέρνησης. Έκτοτε η περιφρόνηση του Ισραήλ προς το διεθνές δίκαιο έχει γίνει ακόμη πιο κατάφωρη», τονίζουν οι εργαζόμενοι του Φόρεϊν Όφις, σύμφωνα με τα αποσπάσματα της επιστολής τους που επικαλείται το BBC.

Στη συνέχεια οι υπογράφοντες αναφέρθηκαν στον φόνο από τις ισραηλινές δυνάμεις 15 εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις τον Μάρτιο και την πλήρη διακοπή τον ίδιο μήνα των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, «η οποία οδήγησε πολλούς ειδικούς και ανθρωπιστικές οργανώσεις να κατηγορήσουν το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί τη λιμοκτονία σαν όπλο πολέμου».

Η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ ανέστειλε τον Σεπτέμβριο του 2024 περίπου 30 άδειες εξαγωγής όπλων στο Ισραήλ, εκφράζοντας την ανησυχία ότι υπάρχει «κίνδυνος» να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Το Λονδίνο έχει επίσης επιβάλει κυρώσεις σε εβραίους εποίκους στη Δυτική Όχθη, αλλά εξακολουθεί να παρέχει στο Ισραήλ εξαρτήματα για μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Απαντώντας στην επιστολή δύο από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη του Φόρεϊν Όφις, ο Όλιβερ Ρόμπινς και ο Νικ Ντάιερ, δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να έχουν προσωπικές απόψεις και υπενθύμισαν τα διάφορα μέσα που έχει στη διάθεσή του το προσωπικό του υπουργείου για να εκφράζει τις ανησυχίες του.

Εξήγησαν εξάλλου: «αν οι διαφωνίες σας με οποιαδήποτε πτυχή της πολιτικής ή των ενεργειών της κυβέρνηση είναι βαθιά, η έσχατη λύση που διαθέτετε είναι να παραιτηθείτε», προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια «έντιμη» ενέργεια.

«Η αρχή που βρίσκεται στην καρδιά της βρετανικής δημόσιας διοίκησης είναι ότι δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές της κυβέρνησης χωρίς επιφυλάξεις, στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος και ο κώδικας δεοντολογίας του δημοσίου», προσθέτουν.

Η απάντηση αυτή, που προκάλεσε σοκ και οργή στο εσωτερικό του Φόρεϊν Όφις, σύμφωνα με το BBC, ήρθε την ώρα που αυξάνονται οι επικρίσεις στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι κατηγορίες για διάπραξη γενοκτονίας και εγκλημάτων πολέμου από το Ισραήλ πολλαπλασιάζονται, προερχόμενες από ειδικούς του ΟΗΕ, οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλές χώρες. Τις κατηγορίες αυτές απορρίπτει το Ισραήλ.

Ερωτηθείς από το AFP, εκπρόσωπος του Φόρεϊν Όφις απάντησε ότι «από την πρώτη ημέρα αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρά το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα».

Η επιστολή της 16ης Μαΐου είναι τουλάχιστον η τέταρτη που έχουν αποστείλει με θέμα τον πόλεμο στη Γάζα εργαζόμενοι του Φόρεϊν Όφις σε υπουργούς και υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου από τα τέλη του 2023.

Οι υπογράφοντες τις επιστολές αναφέρονται στον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, στους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στην πρόσβαση διεθνούς βοήθειας, αλλά και στη βία των Ισραηλινών εποίκων και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

