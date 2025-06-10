Οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και ρομποτικής έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τους περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι δυτικοί αμυντικοί κολοσσοί θα αισθανθούν επίσης την πίεση.

Κορυφαίοι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι συνεχίζουν την Τρίτη τις εμπορικές συνομιλίες στο Λονδίνο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, προσπαθώντας να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις για τα ορυκτά σπάνιων γαιών και την προηγμένη τεχνολογία.

Ο Λευκός Οίκος έχει σηματοδοτήσει την προθυμία του να χαλαρώσει τους ελέγχους των εξαγωγών τσιπ, εάν το Πεκίνο επιταχύνει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ενισχύοντας τις ελπίδες των επενδυτών για συναίνεση. Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για αθέτηση της προκαταρκτικής εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη στη Γενεύη τον περασμένο μήνα.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας επέβαλε στις αρχές Απριλίου περιορισμούς στις εξαγωγές αρκετών στοιχείων σπάνιων γαιών και μαγνητών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία και στον αμυντικό τομέα. Οι περιορισμοί ήταν μέρος της απάντησης στην αύξηση των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα εξαγόμενα προϊόντα του Πεκίνου.

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Kevin Hassett δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC ότι αναμένει να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία για τις σπάνιες γαίες.

«Έτσι, η προσδοκία μας είναι ότι θα χαλαρώσουν οι έλεγχοι των εξαγωγών από τις ΗΠΑ, και οι σπάνιες γαίες θα απελευθερωθούν σε όγκο, και στη συνέχεια μπορούμε να επιστρέψουμε στη διαπραγμάτευση μικρότερων θεμάτων», δήλωσε ο Hassett.

Οδηγεί την κούρσα η Κίνα

Η Κίνα είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, καθώς παράγει περίπου το 60% της παγκόσμιας προσφοράς σπάνιων γαιών και επεξεργάζεται σχεδόν το 90%, πράγμα που σημαίνει ότι εισάγει αυτά τα υλικά από άλλες χώρες και τα επεξεργάζεται.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προηγουμένως προειδοποιήσει ότι αυτή η κυριαρχία αποτελεί στρατηγική πρόκληση εν μέσω της στροφής προς πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο William Bain, επικεφαλής της εμπορικής πολιτικής στο Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, δήλωσε ότι φάνηκε να έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος κατά την πρώτη ημέρα των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας, αλλά παραμένει «απολύτως ζωτικής σημασίας» η επίτευξη μιας περαιτέρω τομής στην πολιτική για τις σπάνιες γαίες.

Τι σημαίνουν οι σπάνιες γαίες για τα F-35

«Είδαμε κάποια χαλάρωση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με άδειες που χορηγήθηκαν σε τομείς που συνδέονται με τη ρομποτική και τα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά θα έπρεπε να δούμε ένα κρίσιμο ορυκτό όπως το σαμάριο, μέσα στους μαγνήτες, που είναι απολύτως απαραίτητο για την κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών F-35 στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Bain στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC την Τρίτη.

«Δεν μπορούν να τα κατασκευάσουν χωρίς αυτό. Και το να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό επηρεάζει σοβαρά τόσο την κατασκευή των ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα, αλλά ίσως και την εθνική τους ασφάλεια, αν αυτό παραμείνει σε ισχύ», πρόσθεσε.

Οι μετοχές ορισμένων ευρωπαϊκών αμυντικών κολοσσών διαπραγματεύονταν χαμηλότερα το πρωί της Τρίτης ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Κίνας. Η γερμανική εταιρεία κατασκευής κιβωτίων ταχυτήτων αρμάτων μάχης Renk, σημείωσε πτώση σχεδόν 8% και ηγήθηκε των απωλειών του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600. Η σουηδική Saab και η γερμανική Rheinmetall, εν τω μεταξύ, υποχώρησαν και οι δύο περισσότερο από 3,5%.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας στις αρχές Απριλίου απαιτούν από τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής σπάνιων γαιών και μαγνητών.

Οι σπάνιες γαίες διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στις σύγχρονες αμυντικές τεχνολογίες, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία SFA-Oxford, επιτρέποντας προηγμένα συστήματα ραντάρ και σόναρ, καθοδήγηση με λέιζερ και τεχνολογίες προώθησης σε περιβάλλοντα μάχης.

Αισιοδοξία στις αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι όμιλοι της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν παραπονεθεί για τη δυσκίνητη διαδικασία προσπάθειας λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων, προειδοποιώντας για αυξανόμενες απειλές παραγωγής καθώς εξαντλούνται τα αποθέματα. Παρόλα αυτά, η Κίνα φάνηκε να προσφέρει στους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς κολοσσούς της αυτοκινητοβιομηχανίας κάτι σαν αναστολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε το Σάββατο ότι είναι πρόθυμο να δημιουργήσει ένα λεγόμενο «πράσινο κανάλι» για τις επιλέξιμες αιτήσεις αδειών εξαγωγής, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πεκίνο χορήγησε επίσης άδειες εξαγωγής σπάνιων γαιών σε προμηθευτές των αμερικανικών κολοσσών της αυτοκινητοβιομηχανίας General Motors, Ford και του κατασκευαστή Jeep Stellantis, ανέφερε την Παρασκευή το Reuters, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Ο Gracelin Baskaran, διευθυντής του προγράμματος ασφάλειας κρίσιμων ορυκτών στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι είναι απλώς θέμα χρόνου πριν η αμυντική βιομηχανία κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη σπάνιων γαιών - σημειώνοντας ότι πολλές εταιρείες το έχουν ήδη κάνει πίσω από κλειστές πόρτες.

«Οι αμυντικές εταιρείες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε χιλιάδες κιλά σπάνιων γαιών σε κάθε υποβρύχιο και μαχητικό αεροσκάφος», δήλωσε ο Baskaran στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία πρέπει να συντονίσουν τις παρεμβάσεις από την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης για να ενισχύσουν την παραγωγή σπάνιων γαιών, δήλωσε ο Baskaran του CSIS, προσθέτοντας ότι η ανάγκη αυτή προκύπτει κυρίως λόγω της επικρατούσας δυναμικής των τιμών.

«Εάν η τιμή του οξειδίου του πρασεοδυμίου-νεοδυμίου (PrNd) -μια κρίσιμη εισροή για τις σπάνιες γαίες- παραμείνει κάτω από 60 δολάρια ανά χιλιόγραμμο έως το 2030, σχεδόν το ήμισυ της προβλεπόμενης μη κινεζικής προσφοράς θα καταστεί οικονομικά μη βιώσιμη. Από την πλευρά της προσφοράς, αυτό θα απαιτήσει μέτρα όπως φορολογικές πιστώσεις και επιδοτήσεις για την παραγωγή», δήλωσε ο Baskaran.

«Από την πλευρά της ζήτησης, η εφαρμογή κινήτρων για την προμήθεια ορυκτών από συμμαχικά έθνη - παρόμοια με τις διατάξεις του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού - θα είναι απαραίτητη», πρόσθεσε.

Παραγωγή μαγνητών

Τον περασμένο μήνα, η Κίνα ανέστειλε προσωρινά τους εξαγωγικούς περιορισμούς που αφορούσαν 28 αμερικανικές εταιρείες, μετά την εμπορική εκεχειρία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου στην Ελβετία.

Ωστόσο, η Κίνα συνέχισε να εμποδίζει τις εξαγωγές από τη χώρα αυτή επτά μετάλλων σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ. Πολλές από τις 28 αμερικανικές εταιρείες στις οποίες δόθηκε αναστολή στους εξαγωγικούς περιορισμούς διπλής χρήσης είναι συνήθεις στόχοι των κυρώσεων του Πεκίνου λόγω της δραστηριότητάς τους στον αμυντικό τομέα.

Ο Χένρι Σάντερσον, συνεργάτης του Royal United Services Institute (RUSI), μιας δεξαμενής σκέψης για την άμυνα και την ασφάλεια με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι η αμυντική βιομηχανία δεν έχει μιλήσει τόσο έντονα όσο ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας όταν πρόκειται για ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις μιας έλλειψης σπάνιων γαιών.

«Η άμυνα είναι δύσκολη επειδή είναι λιγότερο διαφανής, αλλά σίγουρα χρησιμοποιεί σπάνιες γαίες και μαγνήτες σπάνιων γαιών και ειδικά αυτό που ονομάζεται μαγνήτης κοβαλτίου σαμαρίου, αλλά είναι πολύ μικρότερη η ζήτηση από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τα ρομπότ ή οτιδήποτε παρόμοιο», δήλωσε ο Sanderson στο CNBC μέσω τηλεφώνου.

