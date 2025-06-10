Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συγκαλεί σήμερα συνεδρίαση του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στην πολιτική του κράτους για την προστασία των «παραδοσιακών αξιών» της Ρωσίας, δήλωσε το Κρεμλίνο.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει να είναι έτοιμη να επιστρέψει τις σορούς Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και βρίσκεται σε συνομιλίες με το Κίεβο για το θέμα αυτό, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι κάποια από τα πτώματα συνεχίζουν να βρίσκονται σε φορτηγά ψυγεία εν αναμονή της παράδοσής τους.

Η Ρωσία έχει ήδη δηλώσει ότι τα φορτηγά, που αρχικά μετέφεραν πάνω από 1.000 πτώματα, έχουν σταθμεύσει κοντά σε σημείο ανταλλαγής, τουλάχιστον από το Σάββατο, προκειμένου να τα παραλάβει η Ουκρανία και καταγγέλλει ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμα κάνει κάτι τέτοιο. Η ανταλλαγή αυτή συμφωνήθηκε στη διάρκεια δεύτερου γύρου απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς πόσες σορούς Ρώσων στρατιωτών είναι έτοιμη να παραδώσει η Ουκρανία.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.