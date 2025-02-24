Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα από το Κίεβο νέα εκταμίευση βοήθειας, ύψους 3,5 δις ευρώ, ενώ τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι αποφασισμένος να αναγκάσει την Ουκρανία σε συνθηκολόγηση.

«Ο Πούτιν προσπαθεί περισσότερο από ποτέ να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο επί του πεδίου. Στόχος του παραμένει η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Και τότε ξέρουμε τί μπορεί να συμβεί μετά. Γιατί έχει ήδη ξαναγίνει. Δεν διακυβεύεται μόνο η μοίρα της Ουκρανίας. Είναι και το πεπρωμένο της Ευρώπης», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής στο Κίεβο, με αφορμή την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «πρώτη προτεραιότητα μας παραμένει η ενίσχυση της αντίστασης της Ουκρανίας», σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έχουν παράσχει βοήθεια ύψους 134 δισεκ. ευρώ - «το μεγαλύτερο ποσό από οποιονδήποτε άλλον», είπε. «Χάρη στο Μέσο Διευκόλυνσης για την Ουκρανία (Ukraine Facility) και το δάνειο των G7, κλείσαμε το δημοσιονομικό κενό της Ουκρανίας για ολόκληρο το έτος 2025», σημείωσε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι μια νέα εκταμίευση, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία θα αποδεσμευτεί το Μάρτιο. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να επιταχύνουμε την άμεση παράδοση όπλων και πυρομαχικών και αυτό θα είναι το επίκεντρο των προσπαθειών τις επόμενες εβδομάδες. Όπως είπε, στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συγκαλεί ο Πρόεδρός του, Αντόνιο Κόστα , στις 6 Μαρτίου, θα παρουσιάσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο πώς να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή μας παραγωγή όπλων και τις αμυντικές δυνατότητες». Από το σχέδιο αυτό, είπε θα ωφεληθεί και η Ουκρανία.

Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα φιλόδοξο πακέτο για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ουκρανία και στην ΕΕ. Όπως είπε, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, θα ενσωματωθούν πλήρως με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Επιπλέον, πρόσθεσε, «θα εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ουκρανίας εκ των οποίων το 80% βρίσκεται κοντά σε κράτη μέλη της ΕΕ», κάτι το οποίο θα δημιουργήσει έσοδα για την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, που βρίσκεται επίσης στο Κίεβο, ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής την χορήγηση νέου πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

