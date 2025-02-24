Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε σήμερα μια νέα σειρά μέτρων που στοχεύουν στην απαγόρευση εισόδου στη χώρα αξιωματούχων και ολιγαρχών με δεσμούς με το Κρεμλίνο. Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πακέτου κυρώσεων που επιδιώκει να εντείνει την πίεση προς τη ρωσική ηγεσία.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, τα κριτήρια για την απαγόρευση εισόδου θα διευρυνθούν, ώστε να περιλαμβάνουν «οποιονδήποτε παρέχει σημαντική υποστήριξη στη ρωσική κυβέρνηση ή έχει πρόσβαση στα υψηλότερα επίπεδα της ρωσικής ηγεσίας», όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η βρετανική κυβέρνηση τόνισε ότι οι ρωσικές ελίτ που συνδέονται με το Κρεμλίνο μπορούν να αποτελέσουν «πραγματικό και παρόντα κίνδυνο για τον τρόπο ζωής μας». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι συγκεκριμένοι παράγοντες συχνά καταγγέλλουν τις βρετανικές αξίες δημόσια, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν ιδιωτικά τα οφέλη που προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, οι αρχές θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «εργαλεία» από τη ρωσική κυβέρνηση.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα ασφαλείας, Dan Jarvis, δήλωσε σχετικά:

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να προστατεύσουμε τη χώρα μας από την απειλή από τη Ρωσία. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα κλείνουν την πόρτα στους ολιγάρχες που έχουν πλουτίσει σε βάρος του ρωσικού λαού ενώ χρηματοδοτούν αυτόν τον παράνομο και αδικαιολόγητο πόλεμο. Το μήνυμά μου στους φίλους του Πούτιν στη Μόσχα είναι απλό: δεν είστε ευπρόσδεκτοι στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Πηγή: skai.gr

