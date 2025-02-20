Λογαριασμός
Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στο Κιέβο με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη ρωσική εισβολή

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ήδη ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα ότι θα ταξιδέψει επίσης στην Ουκρανία τη Δευτέρα

Costa

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία και με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη ρωσική εισβολή, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο Κίεβο τη Δευτέρα, μαζί με την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, είναι η τρίτη επέτειος από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία. Αποφάσισα να βρεθώ στο Κίεβο γι' αυτή την αφορμή, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να επιβεβαιώσουμε την υποστήριξή μας στον ηρωικό ουκρανικό λαό και στον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Ζελένσκι», αναφέρει με ανάρτησή του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ήδη ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα ότι θα ταξιδέψει επίσης στην Ουκρανία τη Δευτέρα με ολόκληρο το κολέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

