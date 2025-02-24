Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έφτασε σήμερα στο Κίεβο, παρότρυνε να ενισχυθεί η υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία κι υποσχέθηκε νέες πρωτοβουλίες των Βρυξελλών, την ημέρα που συμπληρώνεται η τρίτη επέτειος της εισβολής των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στην ουκρανική επικράτεια.

«Μια ελεύθερη και εθνικά κυρίαρχη Ουκρανία είναι προς το συμφέρον του κόσμου ολόκληρου», τόνισε η κυρία φον ντερ Λάιεν, μερικές ώρες προτού συναντηθεί στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επέμεινε πως είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

«Πρέπει να επιταχύνουμε την άμεση παράδοση όπλων και πυρομαχικών», είπε, προσθέτοντας πως σύντομα θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της παραγωγής στρατιωτικών εξοπλισμών και των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, κάτι που θα ωφελήσει κατ’ αυτήν και την Ουκρανία.

Ανήγγειλε εξάλλου περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας και της ΕΕ. Κατά την πρόεδρο της Κομισιόν, σχεδιάζεται πλήρης ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΕΕ μέχρι τα τέλη του 2026.

«Η στενή σχέση συνεργασίας μας είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας, αλλά επίσης και προς συμφέρον της Ευρώπης», επιχειρηματολόγησε η πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

Η κυρία φον ντερ Λάιεν ανέβασε βίντεο από την υποδοχή της στο Κίεβο. Τη συνοδεύει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

In Ukraine, about Ukraine, with Ukraine.

«Στην 3η επέτειο της βίαιης εισβολής της Ρωσίας, η Ευρώπη βρίσκεται στο Κίεβο. Βρισκόμαστε σήμερα στο Κίεβο, διότι η Ουκρανία είναι η Ευρώπη. Σε αυτόν τον αγώνα για επιβίωση, δεν διακυβεύεται μόνο το πεπρωμένο της Ουκρανίας, αλλά και το πεπρωμένο της Ευρώπης», ανέφερε σε ανάρτησή της.

On the 3rd anniversary of Russia's brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It's Europe's destiny.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

