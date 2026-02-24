Φον ντερ Λάιεν: Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η ΕΕ θα δανείσει με 90 δισ. ευρώ την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπληρώσει τη δέσμευσή της για ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ξεκαθάρισε την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη σκιά του επαπειλούμενου ουγγρικού μπλόκου.

Μιλώντας σε ενημέρωση στο Κίεβο για την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής, πρόσθεσε ότι το μπλοκ των 27 μελών θα εργαστεί πάνω σε ένα νέο χειμερινό ενεργειακό πακέτο ύψους 920 εκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία για το 2026-27. Επίσης τόνισε ότι η Ουκρανία είναι σε καλό δρόμο για να γίνει μέλος της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από την Ουκρανία να επιταχύνει τις επισκευές στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα που υπέστη ζημιές στον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε ακόμη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κανένα πολεμικό δάνειο δεν μπορεί να δοθεί στην Ουκρανία μέχρι να επαναληφθούν οι παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας ενώ η χώρα θα εμποδίσει την υιοθέτηση της 20ής δέσμης κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, Πέτερ Σιζάρτο.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

