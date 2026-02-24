Έξαλλοι είναι οι ηγέτες της ΕΕ με τον Βίκτορ Όρμπαν, τον οποίο κατηγορούν ότι σαμποτάρει τη στήριξη του μπλοκ προς το Κίεβο, με αφορμή την απόφαση της Βουδαπέστης να μπλοκάρει τις νέες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Γερμανία, η Γαλλία και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν κατάφεραν τη Δευτέρα -παραμονή της τέταρτης επετείου από την πλήρους κλίμακας εισβολή του Πούτιν- να πείσουν την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν να εγκρίνει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ και ένα δάνειο που προορίζεται να βοηθήσει το Κίεβο να καλύψει τις στρατιωτικές και χρηματοδοτικές του ανάγκες.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, μάλιστα χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτήρισε τις ενέργειες της Ουγγαρίας «πολιτικό σαμποτάζ».

«Η κόντρα απειλεί να επισκιάσει μια προσεκτικά οργανωμένη επίδειξη αλληλεγγύης προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τους βασικούς ευρωπαίους εταίρους του. Ανώτατοι πολιτικοί αξιωματούχοι αναμένεται να επισκεφθούν το Κίεβο την Τρίτη, μεταξύ των οποίων η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Παρά τον "ντόρο" που επικρατεί στις παγκόσμιες υποθέσεις σήμερα, αυτός ο πόλεμος παραμένει το πιο κρίσιμο ζήτημα της εποχής μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. «Θέτει το ερώτημα αν η ουκρανική και η ευρωπαϊκή ελευθερία θα αντέξουν. Η απάντησή μας, από κοινού, είναι κατηγορηματική. Η Ρωσία δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Δεν θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι να υπάρξει «μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη – και ακόμα περισσότερο», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Η σημερινή επέτειος έρχεται έπειτα από έναν αδυσώπητο, ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα, στη διάρκεια του οποίου η Ρωσία έπληξε συστηματικά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, βυθίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι. Το Κίεβο, η Οδησσός και το Χάρκοβο συγκαταλέγονται στις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο.

Παρά τις δυσκολίες, το κλίμα στην ουκρανική πρωτεύουσα είναι απροσδόκητα αισιόδοξο. Ο Ζελένσκι σε συνεντεύξεις του αυτήν την εβδομάδα επέμεινε ότι η Ουκρανία «σε καμία περίπτωση δεν χάνει». Από τα τέλη Ιανουαρίου, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότο.

Εν τω μεταξύ, επίκειται ένας νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών στη Γενεύη, σύμφωνα με τον Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι. Ο Μπουντάνοφ παραδέχθηκε πάντως ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, «δεν εξελίσσονται ομαλά», επιμένοντας όμως ότι «σαφέστατα σημειώνεται πρόοδος».

Μέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο δεν έχει μετακινηθεί από τις αρχικές, μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις: ζητά ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, ακόμη και εδάφη που δεν ελέγχει. Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο, παρά τις πιέσεις από τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η παράδοση του Ντονέτσκ θα σήμαινε την «εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν εκεί». Υποστήριξε επίσης ότι ο Πούτιν «έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο» και πως το ερώτημα είναι πόσα εδάφη θα μπορέσει να καταλάβει και πώς θα σταματήσει.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αύξησαν τη βοήθεια προς το Κίεβο μετά τη διακοπή της άμεσης στρατιωτικής στήριξης από τον Λευκό Οίκο πέρυσι. Ωστόσο, Ουγγαρία και Σλοβακία –οι πιο φιλορωσικές φωνές εντός ΕΕ– υπονομεύουν τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, καθώς αμφότερες εξαρτώνται πάρα πολύ από το ρωσικό πετρέλαιο.

Η Βουδαπέστη δηλώνει δε, ότι δεν θα εγκρίνει νέες κυρώσεις αν δεν αποκατασταθούν οι παραδόσεις πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba από την Ουκρανία. Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε επίσης ότι παύει την έκτακτη βοήθεια προς την Ουκρανία λόγω της διακοπής της ροής πετρελαίου.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι για τη διακοπή ευθύνεται το Κρεμλίνο. Ισχυρίζεται ότι ρωσικές βόμβες έθεσαν εκτός λειτουργίας τον αγωγό τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, τη Δευτέρα, ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς προκάλεσαν ζημιές σε αντλιοστάσιο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Ταταρστάν, το οποίο αποτελεί μέρος του δικτύου του Druzhba.

Προσερχόμενος στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, παραπονέθηκε ότι η Ουκρανία συμπεριφέρεται με «πολύ εχθρικό τρόπο» απέναντι στη χώρα του. «Παρακαλώ ρωτήστε τους Ουκρανούς γιατί σταμάτησαν τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Ουγγαρία», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παίρνει το μέρος του Κιέβου.

Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσουαφ Σικόρσκι, επιτέθηκε στην Ουγγαρία για την απόφασή της να μπλοκάρει δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Τη χαρακτήρισε «σοκαριστική», υπενθυμίζοντας ότι και η ίδια η Βουδαπέστη είχε υποστεί εισβολή από σοβιετικά στρατεύματα τον 20ο αιώνα. Πρόσθεσε ακόμη ότι η αντιουκρανική ρητορική του Όρμπαν απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό ακροατήριο, ενόψει των εκλογών του Μαρτίου.

«Θα περίμενα από την Ουγγαρία πολύ μεγαλύτερο αίσθημα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Αντί γι’ αυτό, το κυβερνών κόμμα κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα εχθρότητας απέναντι στο θύμα της επιθετικότητας και… τώρα επιχειρεί να το εκμεταλλευτεί στις γενικές εκλογές», πρόσθεσε ο Σικόρσκι.

Και άλλοι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξήραν την αντοχή της Ουκρανίας. Μιλώντας σε εκδήλωση υπέρ του Κιέβου στο Βερολίνο, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, είπε ότι η επέτειος της Τρίτης σηματοδοτεί «τέσσερα τερατώδη χρόνια πολέμου». «Απευθύνω ξανά έκκληση στους Ευρωπαίους εταίρους μας: μην χαλαρώσετε τη στήριξή σας -τη κοινή μας στήριξη- προς την Ουκρανία», τόνισε.

«Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που μπορεί να κρίνει την ευημερία ολόκληρης της ηπείρου μας. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να πει αν τα όπλα θα σιωπήσουν στην Ουκρανία σε έξι εβδομάδες, σε έξι μήνες ή ακόμη αργότερα. Όμως εργαζόμαστε ώστε να σιωπήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε τη δέσμευση της χώρας του προς την Ουκρανία «αταλάντευτη», κατά τη συνάντησή του με τον ηγέτη της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ – ακόμη έναν σημαντικό υποστηρικτή του Κιέβου. Ο Πούτιν «δεν κερδίζει τον πόλεμο», αλλά ούτε είναι έτοιμος για ειρήνη, δήλωσε ο Στουμπ στο Παρίσι.

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι, πρέσβης της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο άνθρωπος που θεωρείται ο πιο ισχυρός πιθανός αντίπαλος του Ζελένσκι σε μια μελλοντική αναμέτρηση για την προεδρία, προσπάθησε να υποβαθμίσει κάθε άμεσο ενδιαφέρον για την κορυφαία θέση της χώρας – αν και δεν απέκλεισε να είναι υποψήφιος μετά το τέλος του πολέμου.

Μετά από ομιλία του στο Λονδίνο, ο Ζαλούζνι δήλωσε πως οι αναφορές ότι εποφθαλμιά την προεδρία είναι «κουβέντες της παμπ» και ότι δεν έχει «ούτε την παραμικρή δυνατότητα να σκεφτεί τι θα γίνει μετά τον πόλεμο». Μόνο μετά τη λήξη του στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να υπάρξει «συζήτηση για το προσωπικό μου μέλλον», ανέφερε.

Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι η Ουκρανία χρειάζεται 588 δισ. δολάρια για να ανοικοδομηθεί από τις καταστροφές που προκάλεσε η ολομέτωπη ρωσική επίθεση του 2022. Το ποσό είναι κατά 12% υψηλότερο από πέρυσι. Οι περιφέρειες πρώτης γραμμής, Ντονέτσκ και Χάρκοβο, θα χρειαστούν τις μεγαλύτερες επενδύσεις, ενώ για το Κίεβο απαιτούνται 15 δισ. δολάρια για να ανακάμψει, αναφέρει η έκθεση.



