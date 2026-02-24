Naftogaz: Η Ρωσία επιτίθεται ξανά στις υποδομές παραγωγής φυσικού αερίου στο Χάρκοβο

Η Ρωσία επιτίθεται ξανά στις υποδομές παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή του Χαρκόβου ανακοίνωσε την Τρίτη στο Telegram η ουκρανική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz

«Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στις 24 Φεβρουαρίου, ο εχθρός επιτίθεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας με drones. Έχουν καταγραφεί ζημιές» τονίζεται.

«Η επίθεση συνεχίζεται. Η λειτουργία της εγκατάστασης έχει σταματήσει. Αμέσως μετά τη λήξη του αεροπορικού συναγερμού, οι ειδικοί της εταιρείας, μαζί με τις μονάδες SES (τα συστήματα που διαχειρίζονται την ενέργεια και τις ροές απευθείας στην επιφάνεια της γεώτρησης ή της πλατφόρμας), θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν την εξάλειψη των συνεπειών του βομβαρδισμού» σημειώνει η εταιρεία.

Αυτή είναι η 26η επίθεση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου από την αρχή του έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.