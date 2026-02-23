Γερμανός ΥΠΕΞ: Η Ουγγαρία δεν πρέπει να προδώσει τον αγώνα της για ελευθερία μπλοκάροντας τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ θα προτρέψουν την Ουγγαρία να επανεξετάσει την απόφασή της να μπλοκάρει το επόμενο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό η Ουγγαρία να προδώσει τον δικό της αγώνα για ελευθερία και ευρωπαϊκή κυριαρχία», τόνιε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

«Γι' αυτό θα παρουσιάσουμε για ακόμη μια φορά τα επιχειρήματά μας στους Ούγγρους στη Βουδαπέστη, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες, φυσικά, και θα τους ζητήσουμε να επανεξετάσουν τη θέση τους», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, προσερχόμενη στη σύνοδο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έκρινε ότι είναι απίθανη η επίτευξη συμφωνίας για το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λόγω του μπλόκο της Ουγγαρίας.

Η Βουδαπέστη εμποδίζει την έγκριση αυτού του νέου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.