Σλοβακία και Ουγγαρία απειλούν την Ουκρανία με διακοπή ρεύματος για το ρωσικό πετρέλαιο

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία απειλούν να διακόψουν την παροχή έκτακτης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία, εάν δεν αποκατασταθεί άμεσα η διέλευση ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακία, Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε το Σάββατο ότι θα ζητήσει από τη διαχειρίστρια εταιρεία του εθνικού δικτύου ηλεκτρισμού (SEPS) να σταματήσει τις έκτακτες προμήθειες ρεύματος προς την Ουκρανία, εάν έως τη Δευτέρα δεν επαναληφθεί η ροή ρωσικού πετρελαίου προς τη χώρα του.

Και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει την έκτακτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία, εάν δεν αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου και προς τη Βουδαπέστη.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία είναι οι μόνες δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα που διέρχεται από το ουκρανικό έδαφος.

Η ροή μέσω του κύριου κλάδου του αγωγού Ντρούζμπα έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν, σύμφωνα με το Κίεβο ρωσικό drone έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στη δυτική Ουκρανία. Από τότε, τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία εντείνουν τις πιέσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Παράλληλα, η Σλοβακία αποτελεί βασική πηγή ευρωπαϊκής ηλεκτρικής ενέργειας για την Ουκρανία, η οποία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό της δίκτυο από τις ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με ειδικούς στον ενεργειακό τομέα, η Σλοβακία κάλυψε το 18% των ουκρανικών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας τον προηγούμενο μήνα, ποσοστό ρεκόρ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Fico ανέφερε: «Εάν οι προμήθειες πετρελαίου προς τη Σλοβακία δεν αποκατασταθούν τη Δευτέρα, θα ζητήσω από τη SEPS, την κρατική ανώνυμη εταιρεία, να διακόψει τις έκτακτες προμήθειες ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία».

Από την πλευρά της, η Ουκρανία πρότεινε εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου προς την Ευρώπη όσο διαρκούν οι επισκευές, μεταξύ άλλων μέσω του ουκρανικού συστήματος μεταφοράς πετρελαίου ή μέσω θαλάσσιας οδού, ενδεχομένως και μέσω του αγωγού Οδησσού-Μπρόντι που συνδέει το βασικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας με την ΕΕ.

Σε επιστολή της προς την ΕΕ, η ουκρανική αποστολή τονίζει ότι «η Ουκρανία παραμένει έτοιμη να διασφαλίσει τη μεταφορά πετρελαίου εντός του διαθέσιμου νομικού πλαισίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.