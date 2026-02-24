Οι αγρότες στη Σερβία προχώρησαν στη ριζοσπαστικοποίηση των κινητοποιήσεων τους που διαρκούν εδώ και δύο εβδομάδες. Δεκάδες περιφερειακοί και τοπικοί δρόμοι σε ολόκληρη τη χώρα έχουν αποκλειστεί με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 11 Φεβρουαρίου από γαλακτοπαραγωγούς στην κεντρική Σερβία και επεκτάθηκαν σταδιακά σε άλλες περιοχές με τη συμμετοχή πλέον 30 αγροτικών ενώσεων.

Οι αγρότες διαδηλώνουν την αντίθεση τους στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, απαιτούν να απαγορευτεί η εισαγωγή σκόνης γάλακτος που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες για την παρασκευή παστεριωμένου γάλακτος ενώ ζητούν επίσης να επιβληθούν υψηλοί δασμοί για τα εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα κρέατα.

🚨🇷🇸BREAKING: Mass Farmer Protests erupt across Serbia in more than 20 cities!



Serbian farmers have radicalized their protests, blocking over 40 roads in a fight against the destruction of agriculture in their country.



🚜Never Forget - No Farmers, No Food! pic.twitter.com/fmG0MkfIpU — Mario ZNA (@MarioBojic) February 24, 2026

Οι εκπρόσωποι των αγροτών καταγγέλλουν ότι στη Σερβία εισάγονται κακής ποιότητας αγροτικά προϊόντα με αποτέλεσμα να πέφτουν οι τιμές και να μην μπορούν οι ντόπιοι αγρότες να πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα. Προτείνουν να απαγορευτούν προσωρινά οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην αγορά.

Η χαμηλή τιμή του νωπού γάλακτος αποτελεί πρόβλημα για τους αγρότες στη Σερβία εδώ και χρόνια. Τελευταία επιδεινώθηκε η κατάσταση αφού δημιουργήθηκε πλεόνασμα στην αγορά εξαιτίας των εισαγωγών με αποτέλεσμα ορισμένα γαλακτοκομεία να σταματήσουν ή να περιορίσουν την αγορά ντόπιου γάλακτος.

«Δεν ζητάμε επιδοτήσεις ή χρήματα, αλλά προσωρινή αναστολή των εισαγωγών, προκειμένου να ρυθμιστεί η αγορά και να επιτραπεί στους ανθρώπους να εξασφαλίσουν τα προς το ζην μέσω της εργασίας τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μίλαν Πάγιτς εκπρόσωπος της ένωσης γαλακτοπαραγωγών.

Η κυβέρνηση αντιδρώντας στις κινητοποιήσεις των αγροτών προσπάθησε αρχικά να διχάσει τους αγρότες υποστηρίζοντας ότι οι διαδηλωτές εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα ενώ σήμερα που γενικεύτηκαν οι αποκλεισμοί δρόμων τους κάλεσε σε διάλογο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ντράγκαν Γκλάμοτσιτς ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι με παρέμβαση της κυβέρνησης οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες θα αυξήσουν σταδιακά, στα επίπεδα προ της κρίσης, τις ποσότητες αγοράς γάλακτος. Ανέφερε επίσης ότι σε όλα τα ντόπια αγροτικά προϊόντα που εκτίθενται στα σουπερ μάρκετ θα υπάρχει εμφανής ένδειξη ότι παράγονται στη Σερβία. Οι αγρότες ωστόσο δεν πείθοντα θεωρώντας «απόπειρα μηχανορραφίας και εξαπάτησης» τις εξαγγελίες του υπουργού αφού όπως επισημαίνουν οι καταναλωτές λόγω τις οικονομικής κρίσης που πλήττει την κοινωνία δεν θα επιλέξουν ένα ντόπιο προϊόν που είναι λίγο ακριβότερο αλλά κάποιο ξένο φθηνότερο ακόμη κι αν γνωρίζουν ότι είναι κακής ποιότητας.

Οι αποκλεισμοί των δρόμων θα συνεχιστούν μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα δηλώνουν οι αγροτικές ένωσης που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Πηγή: skai.gr

