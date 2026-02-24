Το Ιράν είναι έτοιμο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Τρίτη ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, ενώ οι δύο χώρες οδεύουν σε νέο γύρο συνομιλιών.

Ο Ιρανός διπλωμάτης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση στο Ιράν είναι «ένα πραγματικό ρίσκο», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον το συντομότερο δυνατό.

Η πρώτη επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με την Τεχεράνη είναι πάντα η διπλωματία, αλλά είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εάν χρειαστεί, διεμήνυσε νωρίτερα την Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.



«Η πρώτη επιλογή του προέδρου Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία. Αλλά όπως έχει δείξει... είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρα βία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών εάν χρειαστεί», προειδοποίησε η Καρολάιν Λέβιτ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Ο πρόεδρος είναι πάντα αυτός που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις εδώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.