Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποδέχεται την παραίτηση του Γάλλου Επιτρόπου Τιερί Μπρετόν και «τον ευχαριστεί για το έργο του», δήλωσε σήμερα, η Αριάνα Ποντεστά, μία εκ των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

O Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τη Βιομηχανία, Τιερί Μπρετόν ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά σήμερα την παραίτησή του, δημοσιοποιώντας το περιεχόμενο της επιστολής παραίτησής του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Μέσω της επιστολής, ο Μπρετόν κατηγορεί την Πρόεδρο της Κομισιόν ότι για "προσωπικούς λόγους" ζήτησε από το Γάλλο Πρόεδρο την απόσυρση της υποψηφιότητας του, με αντάλλαγμα -"πολιτικό συμβιβασμό" - ένα «χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη επιρροή για τη Γαλλία».

«Ήταν επιλογή του Τιερί Μπρετόν να δημοσιοποιήσει αυτή την επιστολή», τόνισε η Αριάνα Ποντεστά στη σημερινή ενημέρωση προς τον Τύπο. Αποφεύγοντας να σχολιάσει το περιεχόμενο της επιστολής, η Α. Ποντεστά αρκέστηκε να δηλώσει ότι οι συζητήσεις της Προέδρου της Κομισιόν με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για τις θέσεις των Επιτρόπων είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και οι συζητήσεις αυτές είναι απόρρητες. «Δεν έχουμε σχολιάσει αυτή τη διαδικασία μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε. Επαναλαμβάνοντας την ίδια φράση, η εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει «άβολες» ερωτήσεις, όπως κατά πόσο η Πρόεδρος της Επιτροπής βάζει τις προσωπικές της διαφορές πάνω από την εμπειρία και τη δεξιότητα ως κριτήριο για την επιλογή των Επιτρόπων. Αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει την κατηγορία περί "αμφισβητήσιμης διακυβέρνησης" που εκτοξεύει ο Τ. Μπρετόν στην επιστολή του προς την φον ντερ Λάιεν.

Λίγο μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Τ. Μπρετόν, το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να διορίσει ως υποψήφιο Επίτροπο της Γαλλίας, τον απερχόμενο υπουργό Εξωτερικών, Στεφάν Σεζουρνέ, πρώην ευρωβουλευτή και πρώην επικεφαλής της κεντρώας ομάδας Renew του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Γαλλία στοχεύει σε ένα χαρτοφυλάκιο «με επίκεντρο τον τομέα της βιομηχανικής, τεχνολογικής κυριαρχίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Α. Ποντεστά, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ελπίζει ακόμα να είναι σε θέση να παρουσιάσει το Σώμα των νέων Επιτρόπων, αύριο στη διάσκεψη των Προέδρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν αρνήθηκε, ωστόσο, ότι η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, λόγω του ότι εκκρεμεί από την πλευρά της Σλοβενίας η έγκριση της νέας υποψήφιας Επιτρόπου, Μάρτα Κως, από το εθνικό κοινοβούλιο. «Θα δούμε εάν είναι δυνατή» η παρουσίαση του νέου Σώματος των Επιτρόπων αύριο, είπε, σημειώνοντας ότι «μέσα σε ένα 24ωρο πολλά μπορούν να συμβούν στην πολιτική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

