Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα ο Γάλλος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν δημοσιεύοντας στο κοινωνικό δίκτυο X μια φωτογραφία της επιστολής παραίτησής του προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο X, o Μπρετόν αναφέρει:

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους μου στο Σώμα, στις υπηρεσίες της Επιτροπής, στους ευρωβουλευτές, στα κράτη μέλη και στην ομάδα μου.

Μαζί, εργαστήκαμε ακούραστα για να προωθήσουμε μία φιλόδοξη ατζέντα θεματολόγιο της ΕΕ. Ήταν τιμή και προνόμιο να υπηρετώ το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον».

Ο Μπρετόν στην επιστολή ανέφερε ότι η φον ντερ Λάιεν «πριν από λίγες ημέρες» ζήτησε από τη Γαλλία να αποσύρει το όνομά του ως επιλογή της χώρας για την Κομισιόν «για προσωπικούς λόγους» δίνοντας ως αντάλλαγμα ένα «υποτιθέμενο χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη επιρροή».

«Υπό το φως αυτών των τελευταίων εξελίξεων - περαιτέρω απόδειξη αμφισβητήσιμης διακυβέρνησης - πρέπει να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι δεν μπορώ πλέον να ασκώ τα καθήκοντά μου στο Σώμα», σχολιάζει ο Μπρετόν στην επιστολή.

Η απόφαση αυτή από τον Γάλλο επίτροπο έρχεται την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν οριστικοποιεί τον κατάλογο των Eπιτρόπων της μετά τις ευρωεκλογές.

