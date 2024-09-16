Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες τη Δευτέρα στον ύποπτο για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια προκαταρκτικής διαδικασίας.

Κατέθεσαν δύο κατηγορίες εναντίον του Ράιαν Ρουθ που σχετίζονται με όπλα, σε μια κίνηση που θα επιτρέψει στις αρχές να τον θέσουν υπό κράτηση όσο θα ολοκληρώνονται οι έρευνες για να του απαγγελθούν πρόσθετες κατηγορίες.

Ειδικότερα, ο ύποπτος κατηγορείται για κατοχή πυροβόλου όπλου ως καταδικασμένος εγκληματίας και κατοχή πυροβόλου όπλου με σβησμένο αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η πρώτη δικαστική ακρόαση διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά με τον 58χρονο να εμφανίζεται στο δικαστήριο με μπλε ολόσωμη φόρμα φυλακής και χειροπέδες. Ο Ρουθ στη διάρκεια της διαδικασίας χαμογελούσε και γελούσε.Τα αδικήματα για τα οποία του απαγγέλθηκαν κατηγορίες τιμωρούνται μέχρι 15 ετών φυλάκιση το πρώτο και πέντε χρόνια το δεύτερο.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα κατά την οποία θα εξεταστεί εάν ο Ρουθ θα παραμείνει υπό κράτηση. Οι εισαγγελείς έχουν εισηγηθεί τη συνέχιση της κράτησής του με την αιτιολογία ότι θεωρείται ύποπτος και φυγής και ότι αποτελεί κίνδυνο για την κοινότητα.

Κατά τη σύντομη ακρόαση στο δικαστήριο στο Παλμ Μπιτς εξετάστηκαν τα προσωπικά στοιχεία του Ρουθ, καθώς του τέθηκαν μια σειρά ερωτήσεων για να διαπιστωθεί εάν πληροί τις προϋποθέσεις για να ανατεθεί η υπεράσπισή σε δημόσιο υπερασπιστή.

Ρωτήθηκε πόσα χρήματα είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό, στην οποία απάντησε ότι έχει «μηδενικά κεφάλαια». Ο Ρουθ είπε στο δικαστήριο ότι έβγαζε περίπου 3.000 δολάρια το μήνα και είχε μόνο δύο περιουσιακά στοιχεία - δύο φορτηγά στη Χαβάη αξίας περίπου 1.000 δολαρίων το καθένα.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Παλμ Μπιτς, Ντέιβ Άρονμπεργκ, είπε ότι ενώ επιβεβαιώθηκε ότι ο ύποπτος δεν πυροβόλησε με όπλο κατά του Τραμπ, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι ο ύποπτος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόσθετη κατηγορία για επιβαρυντική επίθεση με πυροβόλο όπλο επειδή φέρεται έστρεψε το πυροβόλο όπλο τύπου AK47 κατά των πρακτόρων της Υπηρεσίας Ασφαλείας - μια κίνηση "που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στη φυλακή για 15 χρόνια".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.