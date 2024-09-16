Ο Γάλλος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν ανακοίνωσε σήμερα μέσω του «Χ», ότι παραιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας την Πρόεδρο της Κομισιόν ότι τον αποκήρυξε, με αντάλλαγμα ένα χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη επιρροή για τη Γαλλία.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους μου στο Σώμα, τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τους ευρωβουλευτές, τα κράτη-μέλη και την ομάδα μου. Μαζί, εργαστήκαμε ακούραστα για να προωθήσουμε μια φιλόδοξη ατζέντα της ΕΕ. Ήταν τιμή και προνόμιο να υπηρετήσω το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον», αναφέρει ο Τ. Μπρετόν στο «Χ», επισυνάπτοντας παράλληλα την επιστολή παραίτησής του προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



Ουδέν σχόλιο, απαντά η Κομισιόν

Όπως μεταδίδει το Reuters, από την πλευρά της η Κομισιόν απαντά: «Ουδέν σχόλιο».

Ώρες μετά την παραίτηση του Μπρετόν, η Γαλλία όρισε τον υπουργό Εξωτερικών Stephane Sejourne ως νέο υποψήφιο για το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, με το γραφείο του προέδρου Emmanuel Macron να ξεκαθαρίζει ότι διεκδικεί η Γαλλία να αποκτήσει ένα βασικό χαρτοφυλάκιο με επίκεντρο τη βιομηχανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Ο Μπρετόν, ένα από τα υψηλόβαθμα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι περισσότερο γνωστός για τη δημόσια διαμάχη με τον τεχνολογικό δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ και διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του κανονισμού για τη μεγάλη τεχνολογία της ΕΕ των 27 εθνών, το εμβόλιο κατά του COVID και τις προσπάθειες για την ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανιών.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Τ. Μπρετόν τονίζει ότι στις 25 Ιουλίου ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον διόρισε ως τον επίσημο υποψήφιο της Γαλλίας για μια δεύτερη θητεία στο Σώμα των Επιτρόπων. Προσθέτει, ωστόσο, ότι πριν από λίγες ημέρες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε από τη Γαλλία να αποσύρει το όνομά του - «για προσωπικούς λόγους που σε καμία περίπτωση δεν είχατε συζητήσει απευθείας μαζί μου». Ως αντάλλαγμα - «πολιτικό συμβιβασμό» για την απόσυρση του ονόματός μου, η Φον ντερ Λάιεν προσέφερε «ένα χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη επιρροή για τη Γαλλία» και τώρα θα προταθεί ένας άλλος υποψήφιος, αναφέρει ο Τ. Μπρετόν.

«Υπό το φως αυτών των τελευταίων εξελίξεων - περαιτέρω μαρτυρία αμφισβητήσιμης διακυβέρνησης - πρέπει να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι δεν μπορώ πλέον να ασκώ τα καθήκοντά μου στο Σώμα. Ως εκ τούτου, παραιτούμαι από τη θέση μου ως Ευρωπαίου Επιτρόπου, με άμεση ισχύ», καταλήγει στην επιστολή του ο Τ. Μπρετόν.

Οι συχνά συγκρουσιακές σχέσεις του Τ. Μπρετόν με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι διαμάχες με τον Μασκ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις του Τ. Μπρετόν με την Πρόεδρο της Επιτροπής ήταν συχνά συγκρουσιακές, με τον πρώτο μάλιστα να αφήνει ανοιχτά υπονοούμενα κατά μιας δεύτερης θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ηγεσία της Επιτροπής.

Οι δημόσιες διαμάχες του Μπρετόν με τον Μασκ αντιμετωπίστηκαν επίσης με απογοήτευση μεταξύ άλλων συναδέλφων της Επιτροπής, πρόσθεσαν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις ήταν έκπληξη, είπε άτομο με άμεση γνώση του θέματος, προσθέτοντας ότι ο Μπρετόν αναμενόταν να διοριστεί εκ νέου από τη φον ντερ Λάιεν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επρόκειτο να παρουσιάσει αύριο το πρωί στους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο τη νέα ομάδα των Ευρωπαίων Επιτρόπων και των χαρτοφυλακίων τους. Ωστόσο με την αποχώρηση του Τ. Μπρετόν, η Γαλλία έπρεπε να προτείνει ένα νέο Επίτροπο και ως εκ τούτου είναι πιθανό να αναβληθεί εκ νέου η παρουσίαση του νέου Σώματος των Επιτρόπων, η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 11 Σεπτεμβρίου.

Παιχνίδι εξουσίας;

Όπως αναφέρει το Reuters, η κίνηση αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως παιχνίδι εξουσίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων βαρέων βαρών της ΕΕ, της χώρας καταγωγής της φον ντερ Λάιεν, της Γερμανίας και της Γαλλίας, σε μια εποχή που ο Μακρόν είναι αποδυναμωμένος στο εσωτερικό.

Ως το δεύτερο μεγαλύτερο κράτος μέλος της ΕΕ, η Γαλλία διεκδικεί μια σημαντική θέση στη νέα ομάδα της Επιτροπής, η οποία ακολουθεί τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο - το σημείο εκκίνησης κάθε 5 χρόνια για μια ανανέωση βασικών θέσεων εργασίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη χάραξη πολιτικής σε ολόκληρο το μπλοκ.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα έχει μία θέση στο τραπέζι της Επιτροπής, αν και η πολιτική τους βαρύτητα και σημασία ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο.

Το να πρέπει να αντικαταστήσει τον Μπρετόν είναι πιθανό να προσθέσει επιπλέον στα δεινά του Μακρόν σε μια περίοδο που εξακολουθεί να προσπαθεί να συγκροτήσει μια κυβέρνηση με τον νέο πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ.

