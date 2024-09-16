Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του δεν παρέδωσε κανένα όπλο στη Ρωσία αφού ανέλαβε ο ίδιος τα καθήκοντά του, τον Αύγουστο, την ώρα που δυτικές χώρες κατηγορούν την Τεχεράνη για παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων τον Σεπτέμβριο.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους υποστήριξαν την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν παρέδωσε βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία για τον πόλεμό της στην Ουκρανία και επέβαλαν νέες κυρώσεις στη Μόσχα και την Τεχεράνη.

Τόσο η Ρωσία όσο και το Ιράν διέψευσαν αυτές τις κατηγορίες.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν παρέδωσε πυραύλους στη Ρωσία, ο Πεζεσκιάν απάντησε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε: «Είναι πιθανόν να έγινε μια παράδοση στο παρελθόν (…) αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αφού ανέλαβα τα καθήκοντά μου δεν υπήρξε καμία τέτοια παράδοση στη Ρωσία».

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε τον Φεβρουάριο ότι το Ιράν εφοδίασε τη Ρωσία με μεγάλο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων εδάφους-εδάφους, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών που υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

