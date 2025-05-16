Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις απευθείας συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης σήμερα συμφώνησαν κατ’ αρχήν να συναντηθούν ξανά για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ο Φιντάν, που προήδρευσε στις συνομιλίες μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών διαπραγματευτών, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου η καθεμία, σε μια κίνηση που εντάσσεται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, οι δύο πλευρές θα θέσουν γραπτώς η μία στην άλλη τους όρους τους για την κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μία «σημαντική μέρα για την παγκόσμια ειρήνη».

«Ως αποτέλεσμα εντατικών διπλωματικών προσπαθειών, οι αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, με τη διευκόλυνση της Τουρκίας», ανέφερε ο Φιντάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



Πηγή: skai.gr

