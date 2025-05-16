Τραμπ: «Η Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι πλέον καυτή και ο λόγος είμαι εγώ»

Ο Ντόναλτ Τραμπ εν μέσω μαραθώνιων διπλωματικών επαφών και υπερατλαντικών ταξιδιών βρήκε χρόνο να θυμηθεί την κόντρα του με την ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, ανεβάζοντας μάλιστα σχετική ανάρτηση στο Truth social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε αρκετό καιρό να ασχοληθεί με τη δισεκατομμυριούχο τραγουδίστρια και αποφάσισε με τη νέα του ανάρτηση να πυροδοτήσει την κόντρα.

Τώρα σκέφτηκε ότι η Τέιλορ Σουίφτ, δεν είναι «καυτή» και έχει χάσει τη δημοτικότητά της και ότι ο λόγος είναι ο ίδιος.

Δείτε την ανάρτηση:

Ειδικότερα, ο 78χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε ότι η Σουίφτ έχει φαινομενικά χάσει τη δημοτικότητά της - και ότι μπορεί να είναι ο λόγος για την υποτιθέμενη πτώση της.

«Έχει παρατηρήσει κανείς ότι, αφού είπα ‘μισώ την Τέιλορ Σουίφτ’, δεν είναι πια καυτή;» έγραψε.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος ενώ ταξιδεύει πίσω στις ΗΠΑ από το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος έχει καταφερθεί εναντίον της αρκετές φορές με αφορμή την υποστήριξη της Τέιλορ στον Τζο Μπάιντεν το 2020.

Στις εκλογές του 2024, η Σουίφτ υποστήριξε ξανά τον αντίπαλο του Τραμπ, ανακοινώνοντας την υποστήριξή της στην Καμάλα Χάρις αμέσως μετά το προεδρικό ντιμπέιτ του Σεπτεμβρίου.

"Θα ψηφίσω για την Καμάλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς στις Προεδρικές Εκλογές του 2024", είχε γράψει.

Ο Τραμπ δημοσίευσε ανάρτηση ότι μισεί την Τέιλορ Σουίφτ στο Truth Social ως απάντηση στην ποπ σταρ.

Η Καρολάιν Λίβιτ εκείνη την εποχή κατηγόρησε τη Σουίφτ ότι δεν καταλάβαινε τους μέσους Αμερικανούς εκείνη την εποχή, αποκαλώντας την "ελίτ" που δεν καταλαβαίνει τον αγώνα των "καθημερινών" εργαζομένων.

"Είναι περαιτέρω απόδειξη ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, δυστυχώς, είναι το κόμμα της πλούσιας ελίτ", είχε πει.

"Η Τέιλορ Σουίφτ μπορεί να κάνει υπέροχη μουσική, αλλά δεν καταλαβαίνει τους αγώνες των καθημερινών, εργατικών οικογενειών και ο Πρόεδρος Τραμπ μιλάει εκ μέρους εκείνων των εργατικών, αγωνιζόμενων οικογενειών που δεν έχουν το προνόμιο, όπως η Τέιλορ Σουίφτ, να ζουν σε μια περιφραγμένη κοινότητα"

Η Swift είναι η πλουσιότερη τραγουδίστρια στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes, με καθαρή περιουσία που υπολογίζεται γύρω στα 1, 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Σουίφτ είπε επίσης σε συνέντευξή της στον Guardian το 2019 ότι υποστήριξε τη Χίλαρι Κλίντον έναντι του Τραμπ στις εκλογές του 2016.

Πηγή: skai.gr

