Τη σημασία μιας ενδεχόμενης επικοινωνίας μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε την Παρασκευή το Κρεμλίνο, χαρακτηρίζοντάς τη «εξαιρετικά σημαντική» για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ εξέφρασε την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Πούτιν «μόλις κανονιστεί», προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε… Θα το πετύχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Οι επαφές ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και τον Τραμπ είναι εξαιρετικά σημαντικές στο πλαίσιο της ουκρανικής διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Φυσικά και συμφωνούμε με αυτή τη θέση. Η αξία αυτών των επαφών δύσκολα μπορεί να υπερεκτιμηθεί», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για το πιθανό χρονοδιάγραμμα μιας συνάντησης μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις δηλώσεις του τελευταίου ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο «το συντομότερο δυνατόν».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, καθ’ οδόν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «δεν πρόκειται να γίνει τίποτα» μέχρι να «συναντηθούμε με τον Πούτιν».

Την Παρασκευή, Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για τις πρώτες απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μετά από περισσότερο από τρία χρόνια, έπειτα από πιέσεις του Τραμπ για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στην Τουρκία έτοιμος για συνομιλίες, ο Πούτιν αρνήθηκε να παραστεί, στέλνοντας μια αντιπροσωπεία χαμηλότερου επιπέδου. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο Κίεβο και ενίσχυσε τις αμφιβολίες για το ενδιαφέρον της Μόσχας να διαπραγματευτεί μία κατάπαυση του πυρός.



