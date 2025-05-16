Έκπληξη από τον Ράμα: Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τους εαυτούς τους ως...AI μωρά στην Αλβανία - Οι αντιδράσεις τους - Δείτε το βίντεο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορεί να βιώνουν ενίοτε μεγάλες εντάσεις στην πολιτική τους ζωή, αλλά στη σύνοδο κορυφής στην Αλβανία αντίκρισαν την παιδική εκδοχή του εαυτού τους που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό ακριβώς συνέβη την Παρασκευή σύμφωνα με το Politico, όταν οι περισσότεροι από 40 ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στην τελετή έναρξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα, στην Αλβανία, παρακολούθησαν ένα βίντεο μικρού μήκους που έδειχνε τον καθένα από αυτούς ως μωρό να λέει «Καλώς ήρθατε στην Αλβανία» στη μητρική του γλώσσα.

Η κάμερα έπιασε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να γελάει έντονα, ενώ η πρωθυπουργός της ΔανίαςΜέτε Φρέντρικσεν χαμογέλασε και κοίταξε με δυσπιστία την οθόνη.

Κάποιοι, ωστόσο, φάνηκε να διασκεδάζουν λιγότερο με όλο αυτό. Ο Τούρκος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέμεινε πέτρινος καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, αλλά άφησε ένα ελαφρύ χαμόγελο να ξεφύγει όταν εμφανίστηκε η δική του εκδοχή, ένα μικρό μωρό με μουστάκι.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας της μετά την προβολή του βίντεο, η Μελόνι ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα για το βίντεο και για το γεγονός ότι «με έκανε να νιώσω ξανά πολύ νέα».

Το βίντεο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το πνευματικό παιδί του Ράμα, ο οποίος έχει αποκτήσει τη φήμη μιας ιδιόρρυθμης φιγούρας. Παλαιότερα ήταν ζωγράφος που ζούσε στη Γαλλία και είναι γνωστός για τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του.

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Ράμα - ο οποίος επανεξελέγη με άνετη νίκη αυτή την εβδομάδα - καλωσόρισε τους ηγέτες που επισκέφθηκαν με το σήμα κατατεθέν του, τα αθλητικά παπούτσια, και έπεσε στα γόνατα για να υποδεχτεί τη Μελόνι.

Ωστόσο, τα θέματα που τίθενται επί τάπητος στα Τίρανα δεν είναι καθόλου διασκεδαστικά. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στην πλειονότητά τους υποστηρικτές της Ουκρανίας, ελπίζουν να αυξήσουν την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με νέες κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

