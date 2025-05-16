Εντείνονται οι διεθνείς διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες να συντονίζουν τις θέσεις τους απέναντι στη Μόσχα, την ώρα που το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις κρίσιμες, αλλά εύθραυστες, συνομιλίες Κιέβου–Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μαζί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, είχαν τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Κύριο θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που διεξάγονται στην Κωνσταντινούπολη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Ζελένσκι στο CNN.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ίδιος, μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς, τον Ντόναλντ Τουσκ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμφώνησαν πως η θέση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι «απαράδεκτη».

Στη δήλωσή του, την οποία έκανε από κοινού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, ο Στάρμερ τόνισε ότι οι τέσσερις ηγέτες βρίσκονται σε στενό συντονισμό τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συνομίλησαν τηλεφωνικά.

Οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο διήρκεσαν λιγότερο από δύο ώρες και δεν κατέγραψαν ουσιαστική πρόοδο. Ουκρανική πηγή χαρακτήρισε τις απαιτήσεις της Μόσχας ως «μη αποδεκτές».

«Η ρωσική θέση είναι ξεκάθαρα απαράδεκτη και όχι για πρώτη φορά», δήλωσε ο Στάρμερ. «Ως αποτέλεσμα της συνάντησης με τον πρόεδρο Ζελένσκι και της συζήτησης με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίζουμε στενά τις αντιδράσεις μας και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

