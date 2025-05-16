Ρωσία-Ουκρανία παίζουν σκάκι στο Βόσπορο

Ξεκινούν οι συνομιλίες χαμηλού επιπέδου Ρωσίας, Ουκρανίας, ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται και τον πήχυ των προσδοκιών να χαμηλώνει διαρκώς. Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

«Ρωσία και Ουκρανία παίζουν σκάκι στο Ντολμάμπαχτσε» γράφει σήμερα η Χουριέτ. Ύστερα από την ασάφεια της χθεσινής ημέρας, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα συναντηθούν σήμερα την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, η μορφή των συναντήσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Οι ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη παραμένουν αμυδρές, αφού ο πρόεδρος Πούτιν απέρριψε την προσφορά του προέδρου Ζελένσκι να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο στην Τουρκία.

Οι αλληλοκατηγορίες συνεχίζονται

Ο Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε χθες στην Άγκυρα και έγινε δεκτός με την αντιπροσωπεία του από τον πρόεδρο Ερντογάν, δήλωσε ότι η απόφαση του Πούτιν να μην παραστεί, αλλά να στείλει μια «διακοσμητική» όπως την χαρακτήρισε αντιπροσωπεία, έδειξε ότι δεν εννοεί σοβαρά τον τερματισμό του πολέμου. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπαθεί να «στήσει μια παράσταση» γύρω από τις συνομιλίες, ενώ αργά χθες ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος έφτασε από την Αττάλεια, όπου ολοκληρώθηκε η άτυπη Σύνοδος των ΥΠΕΞ των χωρών του ΝΑΤΟ, συναντήθηκε με τη ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, σύμβουλο του Πούτιν.

Μετά τη συνάντηση, ο Μεντίνσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και ότι του εξήγησε λεπτομερώς τη θέση της Ρωσίας. Ο Μεντίνσκι είπε ότι θα περιμένει την ουκρανική πλευρά να έρθει στη συνάντηση, που θα ξεκινήσει μάλλον το μεσημέρι σήμερα. «Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε» τόνισε.

Έφτασε και ο Ρούμπιο

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με την επίσημη έναρξη των συνομιλιών, που στην πρώτη φάση συμπεριέλαβαν εκπροσώπους των ΗΠΑ-Ουκρανίας-Τουρκίας. Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπαράκ και ο ειδικός εκπρόσωπος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.

Στις 12 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τουρκίας-ΗΠΑ-Ουκρανίας που διήρκεσε μιάμιση ώρα.

Ο Φιντάν θα φιλοξενήσει σήμερα χωριστά την αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Ρούμπιο, την ουκρανική αντιπροσωπεία και τη ρωσική αντιπροσωπεία. Χθες Φιντάν και Ρούμπιο είχαν συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου στην Αττάλεια, όπου συμφώνησαν ότι «θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για να διασφαλιστούν οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών». Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν να δουν τι θα συμβεί στις σημερινές συνομιλίες και μετά θα αποφασίσουν για το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής συνάντησης Τραμπ και Πούτιν.

Ο προεδρος Τραμπ ολοκληρώνει την τριήμερη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή με τελευταίο σταθμό τα Εμιράτα. Δήλωσε ότι αποχωρεί, και θα επιστρέψει στις ΗΠΑ για να δει το εγγόνι του που μόλις χθες ήρθε στον κόσμο, αλλά τόνισε ότι θα επιδιώξει να συναντηθεί το συντομότερο δυνατόν με τον Πούτιν.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.