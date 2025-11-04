Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκαλούν οι καταρρακτώδεις βροχές εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες, που περνά σήμερα από το αρχιπέλαγος Βισάγιας

Στις 08:00 (τοπική ώρα· στις 02:00 ώρα Ελλάδας), ο τυφώνας σάρωνε τα κεντρικά νησιά Τσεμπού και Νέγρος, με ανέμους 150 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως ακόμη και 185 χ.α.ώ., που ξερίζωναν δέντρα και στύλους ηλεκτροδότησης.

Ο τυφώνας μπήκε στο αρχιπέλαγος χθες Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (στις 17:00 ώρα Ελλάδας), φθάνοντας πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ,με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χ.α.ώ., σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Οι κάτοικοι της πόλης Τσεμπού κατέφυγαν σε υψηλότερους ορόφους και ταράτσες κτιρίων για αν σωθούν, καθώς μαινόταν ο τυφώνας ενώ οχήματα έπλεαν σε πλημμυρισμένους δρόμους.

«Το νερό ανέβηκε τόσο γρήγορα. Απ’ ό,τι μου είπαν, οι πλημμύρες άρχισαν γύρω στις τρεις το πρωί. Στις τέσσερις, η κατάσταση ήταν ήδη ανεξέλεγκτη, ο κόσμος δεν μπορούσε πλέον να βγει (από το σπίτι του)», είπε ο Δον δελ Ροσάριο, 28 ετών, κάτοικος της πόλης

«Ζω εδώ 28 χρόνια, αυτή είναι η χειρότερη καταστροφή που έχουμε ζήσει», πρόσθεσε.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Ραφαελίτο Αλεχάντρο είπε ότι 387.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους διότι βρίσκονταν στην προβλεπόμενη πορεία του τυφώνα.

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας πτώσης δέντρου στην επαρχία Μποχόλ (κεντρικά) και ένας ηλικιωμένος πνίγηκε στη νότια επαρχία Λέιτε.

«Ο ηλικιωμένος παγιδεύτηκε στον πάνω όροφο και δεν ήταν δυνατό να τους προσφερθεί βοήθεια» δήλωσε ο Ντανίλο Ατιένσα, αξιωματούχος υπηρεσίας διάσωσης.

Ο Ροέλ Μοντέσα, αξιωματούχος αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστροφών στην επαρχία Λέιτε, βόρεια της Ντιναγάτ, έκανε λόγο νωρίτερα χθες για εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων στην Πάλο και στην Τανάουαν.

Οι δυο πόλεις, με πληθυσμό αθροιστικά 140.000 κατοίκων σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή του 2024, είχαν ήδη υποστεί σκληρά χτυπήματα το 2013 από τον «σούπερ τυφώνα» Χαϊγιάν, που είχε αφήσει πίσω τουλάχιστον 6.000 νεκρούς.

Αναμένονται κι άλλες καταιγίδες

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι, κατά κανόνα, αυτές που πλήττονται σκληρότερα.

Μετά τον Καλμάγκι, η μετεωρολόγος Τσαρμένε Βαρίγια αναμένει «τρεις ως πέντε» καταιγίδες ακόμη ως το τέλος της χρονιάς.

Το κλιματικό φυσικό φαινόμενο Λα Νίνια, που κατεβάζει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού στο ύψος του ισημερινού, γενικά συνοδεύεται από υψηλότερο αριθμό τυφώνων, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Προς το παρόν, έχουμε ισχυρές βροχές και σφοδρούς ανέμους. Καθόμαστε στα σκαλιά και προσευχόμαστε προσπαθώντας να εκτιμήσουμε πόσο δυνατός είναι ο τυφώνας», είπε χθες βράδυ στο AFP η Μίριαμ Βάργκας, 34 ετών, μέσα στο σκοτάδι μαζί με τα δυο παιδιά της στη Ντιναγάτ, καθώς το ρεύμα ήταν κομμένο.

