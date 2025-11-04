Ερντογάν: Με τα Eurofighter ξεκίνησε μια νέα εποχή στην άμυνά μας

Με τα Eurofighter ξεκίνησε μια νέα εποχή στην άμυνά μας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας ότι «με τους Ευρωπαίους θέλουμε συνεργασία στην άμυνα στη βάση του 'καζάν - καζάν'.

«Tην περασμένη εβδομάδα είχαμε δυο σημαντικές επισκέψεις και την υπογραφή συμφωνιών, που ενίσχυσαν περαιτέρω την ικανότητα αεράμυνας της χώρας. Φιλοξενήσαμε στην Άγκυρα πρώτα τον Βρετανό πρωθυπουργό κ. Στάρμερ και στη συνέχεια τον Γερμανό καγκελάριο κ. Μερτς, μαζί με τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες τους. Συζητήσαμε όλα τα θέματα της διμερούς ατζέντας μας και με τους δύο προσκεκλημένους, ιδίως τις επενδύσεις, το εμπόριο και την άμυνα.

Με τη συμφωνία για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon ξεκινήσαμε μια νέα εποχή σε αυτόν τον τομέα. Ενώ θα ξεκινήσουμε γρήγορα τα εγχώρια και εθνικά αμυντικά μας έργα, θα ενισχύσουμε επίσης την αμυντική μας συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας σε μια βάση το καζάν-καζάν (win-win).

Αν θέλει ο Θεός, θα προσθέσουμε το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος, το KAAN, στο απόθεμα της Πολεμικής μας Αεροπορίας εντός του χρονικού πλαισίου που έχουμε καθορίσει. Πρώτα απ'όλα, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Όπως ακριβώς το πρώτο μας εθνικό εκπαιδευτικό και ελαφρύ επιθετικό αεροσκάφος, το HÜRJET, α ανταγωνίζεται για την ηγεσία στον τομέα του, αν θέλει ο Θεός, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, το KAAN θα διεκδικήσει με παρόμοιο τρόπο την πρώτη θέση στην κατηγορία του. Βλέπουμε την έγκριση της ισπανικής κυβέρνησης για την αγορά 45 HÜRJET την περασμένη εβδομάδα ως απόδειξη της δυναμικής μας στάσης.

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Κύπρος είναι στο επίκεντρο των πολέμων για την ενέργεια στη Μεσόγειο

Ρεπορτάζ HABER GLOBAL: «H Μεσόγειος θερμαίνεται ξανά. Η Κύπρος και πάλι βρίσκεται εντός των ενεργειακών πολέμων, των κρυφών σχεδίων και των αγώνων κυριαρχίας. Οι διεκδικήσεις των ελληνοκυπρίων είναι περισσότερες και από τα εδάφη. Στην εξίσωση φυσικά δεν βρίσκονται μόνο οι ελληνοκύπριοι, είναι και η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και το Ισραήλ θέλει να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή. Ποιο είναι το σχέδιο της Τουρκίας σε αυτή τη στρατηγική της πολιορκίας;

Αν κοιτάξουμε τον χάρτη θα δούμε πόσο σημαντική είναι η Κύπρος, είναι ένα αεροπλανοφόρο στην μέση της Μεσογείου και είναι σημαντική για την ασφάλεια των νοτίων ακτών της Τουρκίας.

Ηurriyet: Ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα δείχνει τις προθέσεις του Τραμπ

«Συνεργασία από την Κασπία μέχρι τη Μεσόγειο με εμπορικό διάδρομο Αζερμπαϊτζάν, Τουρκίας και Ισραήλ

Xαντέ Φιράτ, διευθυντής Hurriyet στην Άγκυρα: Ο Αμερικανός πρέσβης δήλωσε ότι η Τουρκία και το Ισραήλ δεν θα πολεμήσουν... «Θα δείτε συνεργασία από την Κασπία Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο». Μήπως αυτές οι δηλώσεις δείχνουν ότι η «σκακιέρα έχει αλλάξει εντελώς» στην περιοχή λόγω των προσπαθειών του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ;

Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι δηλώσεις του Μπαράκ δεν αποτελούν απλώς μια αξιολόγηση της κατάστασης, αλλά και μια δήλωση προθέσεων. Σύμφωνα με αυτούς, η έμφαση της Ουάσιγκτον στο «Η Τουρκία και το Ισραήλ δεν θα πολεμήσουν» στοχεύει στην πραγματικότητα να δώσει προτεραιότητα στη μη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, αντί για την ανοιχτή σύγκρουση, και στη δημιουργία σχέσεων με μια νέα ισραηλινή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια.

Η δήλωση του Μπαράκ «συνεργασία από την Κασπία Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο» δεν είναι σύμπτωση. Αυτή η γεωγραφική γραμμή μπορεί να αναφέρεται σε έναν ενεργειακό και εμπορικό διάδρομο μεταξύ Αζερμπαϊτζάν, Τουρκίας και Ισραήλ. Υπάρχουν διεκδικήσεις και για τις δυτικές ακτές της νήσου Εδώ έχουν ως στόχο τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, σε περίπτωση που παραχωρηθούν εδάφη της 'ΤΔΒΚ' ή η Κύπρος μετατραπεί σε ένα ενιαίο κράτος, η Τουρκία θα απολέσει ένα τεράστιο εναέριο χώρο της περιοχής. Εδώ υπάρχουν δεδομένα πως υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου».



