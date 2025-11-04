Ενας εργάτης νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός της κατάρρευσης του μεσαιωνικού πύργου Torre dei Conti («Πύργου των Κομήτων») χθες στη Ρώμη, σε ιδιαίτερα τουριστική περιοχή, κοντά στο Κολοσσαίο και τ Ρωμαϊκή Αγορά,

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από τα συντρίμμια και διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, λίγη ώρα αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Τμήμα της πρόσοψης του Torre dei Conti κατέρρευσε χθες το πρωί, με αποτέλεσμα να πέσουν συντρίμμια στον δρόμο και να υψωθεί σύννεφο σκόνης.

Τρεις εργάτες κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ο ένας με κρανιακό τραύμα. Ο τελευταίος εργάτης όμως ήταν ακόμη παγιδευμένος όταν κατέρρευσε κι άλλο τμήμα του πύργου, δυο ώρες αργότερα, περιπλέκοντας το έργο των διασωστών.

Ο Οκτάι Στρόιτσι, 66 ετών, ρουμάνος υπήκοος, διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης διάσωσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.

Άνδρες της πυροσβεστικής της Ρώμης κατάφεραν να τον βγάλουν από τα συντρίμμια χθες βράδυ, έπειτα από 11 και πλέον ώρες που παρέμενε παγιδευμένος και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί όμως υπέστη καρδιακή ανακοπή και ο προσπάθειες γιατρών να τον επαναφέρουν αποδείχτηκαν άκαρπες.

Με τον αέρα ακόμα γεμάτο σκόνη, πυροσβέστες χρησιμοποίησαν γερανούς για να φτάσουν σε παράθυρα του πύργου, ενώ drone μπήκε από διαφορετικό παράθυρο, για να γίνει κατόπτευση

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Η κατάρρευση αρχικά έγινε σε αντιστήριγμα και μέρος της βάσης του πύργου, κατόπιν σε τμήμα του κλιμακοστασίου, ανέφερε η εφορεία αρχαιοτήτων της Ρώμης σε ανακοίνωσή της.

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo https://t.co/lTqzgRUUkV pic.twitter.com/7g5ekQsj2S — Il Foglio (@ilfoglio_it) November 3, 2025

Η φάση των εργασιών που άρχισαν τον Ιούνιο του 2025 και αφορούσαν κυρίως την αφαίρεση αμιάντου είχε πρακτικά ολοκληρωθεί.

Ανάλυση που έγινε προτού αρχίσουν οι εργασίες «επιβεβαίωσαν πως υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας» για να εκτελεστούν, σύμφωνα με τη εφορεία αρχαιοτήτων.

Η εισαγγελία της Ρώμης ανακοίνωσε παράλληλα ότι άρχισε να διενεργεί έρευνα για αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και ήδη ανέκρινε εργάτες και υπεύθυνους για το έργο, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.

Ο Torre dei Conti κατασκευάστηκε τον 9ο αιώνα, κατόπιν επεκτάθηκε τον 13ο από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ για την οικογένειά του. Είχε κλείσει το 2007 και ανακαινιζόταν χάρη σε ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταμορφωθεί σε πολιτιστικό κέντρο.

Χθες το απόγευμα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε το γεγονός μέσω Telegram, συνδέοντάς το με την υποστήριξη της Ιταλίας στην Ουκρανία.

«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να κατασπαταλά ανώφελα τα χρήματα των φορολογουμένων» για να υποστηρίζει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, «όλη η Ιταλία θα καταρρέει: από την οικονομία ως τους πύργους», πέταξε η κ. Ζαχάροβα.

Η ιταλική κυβέρνηση κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Ρώμη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.

«Οι δηλώσεις αυτές είναι επονείδιστες, απαράδεκτες για πολιτισμένη χώρα», αντέτεινε χθες βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι. «Υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας όταν ο ρωσικός λαός αντιμετωπίζει προβλήματα», πρόσθεσε.

